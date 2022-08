Un bilan plutôt rassurant en vue du Mondial

Après deux succès contre la Serbie, la Belgique a démontré ce week-end qu’elle avait la capacité d’ajuster le tir là où le bât blessait et la défense, trop permissive, était pointée du doigt depuis le début de la campagne de préparation. Ainsi, après sa défaite de vendredi contre la Chine (67-80) et les onze paniers à 3 points encaissés – soit plus de 40% des points -, on a vu une équipe belge se métamorphoser au fil du deuxième duel, samedi, encore contre la Chine. Résultat: une victoire convaincante (78-73) face à la 7enation mondiale, très athlétique et puissante sous l’anneau. Ce sera certainement le principal adversaire des Belges dans la course à la deuxième place du groupe A si on part du principe que la première est inaccessible et réservée aux États-Unis. La Belgique retrouvera la Chine le 27 septembre à Sydney à l’occasion du dernier match de poule.