Cela faisait dix matchs et la première journée des play-off contre… Anderlecht que Dante Vanzeir attendait un but. « En tant qu’attaquant, il y a toujours des périodes sans marquer. Je suis réaliste et calme à ce sujet , je sais que cela arrive. C’est toujours chouette de marquer, surtout contre Anderlecht, mais je suis encore plus content avec la victoire. C’était important de continuer à gagner après Courtrai. J’espère qu’on est partis sur une belle série. » La fin du mercato approche mais le Belge (24 ans) devrait rester : « Je ne peux pas l’affirmer à 100 %, mais, en ce moment, toute ma concentration est ici. » F. G.