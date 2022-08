C’est tout simplement le Remco show

Depuis le début de cette Vuelta, il a confirmé que les mois passés à grimper des géants italiens, comme le Mortirolo et le Stelvio, ou espagnols, il s’est nettement amélioré en haute montagne. Aujourd’hui, il compte désormais 1 minute 12 d’avance sur Enric Mas, son premier dauphin, et 1 minute 53 sur Primoz Roglic, troisième. C’est dire s’il mérite une grande distinction pour sa première partie de Vuelta.

Plus fort que jamais

Sa démonstration de jeudi sur les pentes du Pico Jano lui avait déjà permis d’assommer la concurrence. À commencer par Roglic, le grand favori de l’épreuve, qui ne fut jamais en mesure de répondre à son attaque. Au cours de cette offensive dans le Pays basque, il avait pu exprimer pleinement son incroyable puissance. Cette attaque a, une fois de plus, démontré que lorsqu’Evenepoel a les jambes, peu de monde est en mesure de le suivre. Au train, il distance ses adversaires mètre après mètre. Cela avait déjà été le cas lors de ses récitals à Liège-Bastogne-Liège et à la Clasica San Sebastian.

Il a remis ça, ce dimanche, sur les étroits chemins menant aux Praeres de Nava (3,8 km à 16,1 %). Cette pente, très courte, constituait un nouveau test pour lui. Il s’y est révélé… exceptionnel. Comme trois jours plus tôt, il a été – de loin – le plus fort des favoris. Non content de mettre encore 52 secondes à Roglic, désormais troisième à 1 minute 53, il est également parvenu à se défaire du marquage d’Enric Mas, relégué à 1 minute 12."J’avais les jambes pour faire des écarts, a-t-il lancé dans la foulée de son nouveau numéro.Désolé de parler comme ça mais les autres n’ont vu que mes fesses. Je voulais gagner du temps sur tout le monde et j’y suis parvenu. Bien sûr que j’ai mal aux jambes, mais je me trouve dans une position idéale, à présent. Je suis enchanté par ce que je vis dans cette Vuelta."

Ce week-end a, donc validé ses immenses progrès dans les pourcentages les plus élevés. Déjà samedi, il n’avait pas eu besoin d’attaquer pour conforter tout le monde dans le fait qu’il est, jusqu’ici, le meilleur coureur de cette Vuelta. Seuls Mas et Roglic étaient parvenus à rester dans sa roue jusqu’au sommet du terrible Collau Fancuaya, col de première catégorie. Mais à aucun moment, l’Espagnol et le Slovène n’avaient pu tenter de le distancer. Cela en disait déjà beaucoup du niveau du Brabançon."J’ai acquis la certitude que j’ai bien fait de m’isoler durant de longues semaines en montagne et de me préparer spécifiquement pour cet objectif."

Une équipe à la hauteur

Durant cette première partie de Vuelta, il a également pu exprimer tout son leadership. Tout le monde au sein du Wolfpack adhère à sa vision des choses et il n’est pas anodin de voir Julian Alaphilippe, double champion du monde, se mettre à plat ventre pour lui."Au début de la course, je ne servais à rien, explique le Montluçonnais.Mais, aujourd’hui, c’est un vrai plaisir pour moi de bosser pour un gars capable de gagner un Grand Tour. Ce que réalise Remco est sensationnel."

L’état d’esprit du Français traduit bien l’excellente mentalité qui règne au sein du groupe entourant le toujours jeune coureur (22 ans) de la Quick-Step. Ses équipiers sont enclins à aller au feu pour défendre le Maillot rouge. Et ils l’ont très bien fait, que ce samedi dès le départ de la 8eétape ou dimanche tout au long de la 9ejournée de course.

"Nous avons fait taire certaines autres formations qui pensaient que nous n’étions pas capables de défendre un avantage,clame Remco Evenepoel, qui aime à bomber le torse dans sa tunique de leader.Tout le monde joue son rôle à la perfection. Honnêtement, je leur donnerais 11 sur 10 pour leurs performances collectives. Ils respectent à la lettre toutes les consignes et je n’ai qu’à me laisser guider."

Le chrono arrive mardi

Tous les signaux sont donc au vert pour notre compatriote, qui rêve secrètement de devenir le premier Belge vainqueur d’un Grand Tour depuis Johan De Muynck (Giro en 1978). Ce mardi, après une bonne journée de repos, s’offrira à lui une occasion rêvée d’asseoir encore un peu plus sa mainmise sur cette Vuelta. Il a, en effet, reconnu le contre-la-montre de 30 bornes entre Elche et Alicante."Tout le monde sait que c’est un rendez-vous que j’ai cerclé de rouge dès qu’a été divulgué le parcours",confirme-t-il. Il connaît le parcours de ce chrono dans les moindres détails."Et je ne m’attendais pas à avoir autant d’avance sur la concurrence pour entamer le chrono".Comme il s’agit d’un exercice dans lequel le Champion de Belgique excelle, il pourrait encore augmenter les écarts sur ses rivaux."Ils vont prendre cher", glisse Remi Cavagna, son équipier. Parmi les favoris, Primoz Roglic, champion olympique de la discipline, pourra peut-être lui tenir tête, mais Enric Mas devrait concéder du temps.

Quid de la troisième semaine ?

Tout va donc très bien pour le jeune loup du Wolfpack. Mais il a raison d’affirmer qu’il faut"garder les pieds sur terre parce qu’il y a encore deux semaines de course".Il n’est pas à l’abri d’une mauvaise journée. Par ailleurs, on ne sait toujours pas – et lui non plus – quelle forme il affichera durant la troisième et dernière semaine. Il ne s’est, en effet, jamais retrouvé dans une telle situation, son Giro 2021 s’étant achevé cinq jours avant l’arrivée à Milan."Je ne suis plus le même coureur. Je suis devenu un athlète plus complet",martèle-t-il. Il ne semble, en tout cas, pas craindre la longue dernière ligne droite jusqu’à Madrid.

Le Covid comme seule menace ?

En revanche, il redoute le Covid, qui sévit toujours au sein du peloton. Ce dimanche, Pieter Serry, touché par le virus, n’a pu prendre le départ de la 9eétape."C’est vraiment dommage pour lui et pour l’équipe mais on ne tombe pas dans une psychose. On fait le plus attention possible. On sait que cela peut tomber sur n’importe qui."On croise les doigts pour que le Maillot rouge n’ait pas de très mauvaise surprise, ce lundi, lors des tests antigéniques effectués par le service médical de la Vuelta, comme lors de chaque journée de repos dans un Grand Tour. Car, à part ça, tout va bien pour Evenepoel.