Vuelta: les équipiers de Remco Evenepoel contrôlent une échappée de 10 coureurs (DIRECT)

Le parcours proposé aux coureurs sera très exigeant avec pas moins de six difficultés répertoriées sur les 155 kilomètres entre La Pola Llaviana et le Collau Fancuaya. L'ascension finale sera de loin la plus compliquée: 10,2 km à 7,9% de moyenne. Un col très exigeant qui pourrait permettre à Evenepoel de creuser un peu plus l'écart sur ses poursuivants ou à ses concurrents de rattraper quelque peu leur retard sur notre compatriote.

