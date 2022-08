Vuelta: Jay Vine remporte la 8e étape, Remco Evenepoel reste leader

Cette étape dans les Asturies promettait d’être explosive avec six ascensions et un dénivelé de 3.300 mètres en seulement 153,8 km.

Les attaques se multipliaient dès les premiers kilomètres de course sur l’Alto de La Colladona (2e catégorie, 6,4 km à 7%). L’Equatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) et l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) se montraient notamment parmi les coureurs offensifs.

L’Espagnol Marc Soler (UAE Team Emirates) et l’Australien Jay Vine (Alpecin-Decueninck), vainqueurs respectivement des 5e et 6e étapes, sortaient du peloton dans la descente. Ils étaient rejoints par le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), l’Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious), l’Estonien Rein Taaramaë (Intermarché-Wanty-Gobert), l’Australien Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Dans la vallée, un trio de Groupama-FDJ, les Français Thibaut Pinot et Bruno Armirail et le Suisse Sébastien Reichenbach, intégraient l’échappée, qui comprenait dès lors dix hommes.

Quick-Step Alpha Vinyl se mettait en route dans l’avant-dernière difficulté de la journée, le Puerto de Perlavia (3e cat., 4 km à 7,7%) pour aborder le Collau Fancuaya, juge de paix de cette 8e étape avec ses 10,1 km à 8,5% de moyenne et une pente maximale à 19%, avec 3:15 de retard au pied.

En tête, Jay Vine plaçait une accélération à 6 km de l’arrivée et seuls Thibaut Pinot et Rein Taaramaë. Le Français et l’Estonien étaient rapidement lâchés par Vine avant d’être rejoints par Marc Soler.

Dans le peloton, le groupe des favoris explosait rapidement et seuls les Espagnols Enric Mas (Movistar) et Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) suivaient le tempo de Remco Evenepoel.

Les favoris ne parvenaient cependant pas à revenir sur les échappées et Vine poursuivait son effort en solitaire pour décrocher son deuxième succès en trois jours sur la Vuelta, soit la 2e victoire de sa carrière. L’Australien devançait Marc Soler, Rein Taaramaë et Thibaut Pinot.

Derrière, Remco Evenepoel réglait le sprint des favoris devant Enric Mas et Primoz Roglic. Au classement général, le natif de Schepdaal conserve le maillot rouge de leader avec 28 secondes d’avance sur Mas et 1:01 d’avance sur Roglic.

Dimanche, une nouvelle étape de montagne attend le peloton entre Villaviciosa et l’ascension finale de Les Praeres (3,9 km à 12,9%).