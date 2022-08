Saint-Trond s’impose face à Malines après avoir été mené

Chez les Canaris, Bernd Hollerbach a aligné cinq Japonais suite au retour de blessure de Daichi Hayashi et a relégué Frank Boya sur le banc. A Malines, les absences pour blessure de Gaëtan Coucke et Dimitri Lavalée ont profité à Yannick Thoelen et Samuel Oum Gouet. Au coup d’envoi, Saint-Trond a montré les dents mais après quelques services dangereux et des corners de Christian Brüls (3e) et de Kagawa (10e) mal exploités, la production offensive n’a pas été très florissante. Quant à Malines, il a cadré deux tirs par Alessio Da Cruz (25e) et Rob Schoofs, qui n’ont pas inquiété Daniel Schmidt.