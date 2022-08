Oud-Heverlee Louvain bat Ostende 2-1 et remonte en quatrième position de la Pro League

Dans le même temps, le Cercle et Zulte Waregem ont partagé l'enjeu (1-1). Au classement, les Louvanistes se hissent en quatrième position avec 12 points, tout comme l'Antwerp (3e), qui a joué deux matches de moins. Ostende est 11e avec 6 points, un de plus que Zulte Waregem (13e) et le Cercle de Bruges (14e). A 20h45, Saint-Trond (6 points, 12e) reçoit Malines (7 points, 8e). Obligé de remplacer Nachon Nsingi, suspendu, Marc Brys a tablé sur le débutant Mario Gonzalez. A Ostende, Sieben Dewaele, malade, était forfait et Yves Vanderhaeghe a préféré titulariser pour la première fois Fraser Hornby à la place de David Atanga. Un choix qui s'est révélé fructueux puisque l'Écossais a donné l'avance aux Kustboys (5e, 0-1). Louvain posait mieux son jeu et Gonzalez s'est fait remarquer en alertant Guillaume Hubert après avoir effacé Anton Tanghe (17e). Alors qu'il jouait avec le feu, Ostende a vu le tir de son milieu allemand, Nick Bätzner, s'écraser sur le poteau (39e).