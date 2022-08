Manchester City a signé une jolie remontada samedi à domicile face à Crystal Palace lors de la 4e journée de championnat. Capitaine, Kevin de Bruyne a été remplacé à la 89e quand les Citizens avaient assuré leur victoire 4-2 et avaient pris la première place du classement avec 10 points à égalité avec Brighton. Crystal Palace, qui a mené 0-2 grâce à un autobut de John Stones (4e, 0-1) et à Joachim Andersen (21e, 0-2), occupe la 13e position (4 points). Peu à l'aise en première période, Manchester City a affiché un tout autre visage après la pause et a été récompensé de ses efforts par une frappe à ras de terre de Bernardo Silva (53e, 1-2). Alors qu'il n'avait pas encore inscrit un but à l'Etihad Stadium, Erling Haaland a égalisé d'une tête à bout portant (62e, 2-2). Débordant d'activité, le Norvégien a porté City au commandement (70e, 3-2) avant de compléter sa superbe prestation par un troisième but (81e, 4-2).

Brighton, avec Leandro Trossard à l'assist, s'est imposé 1-0 à domicile face à Leeds. Le but de Pascal Gross (66e, 1-0) offre aux Seagulls, toujours invaincus, la première place du classement Trossard a quitté le terrain à la 79e. Leeds est 5e (7 points).

Amadou Onana a participé pendant 78 minutes au partage Everton à Brentford (1-1) Anthony Gordon a donné l'avance aux Toffees (24e, 0-1).et Vitaly Janelt a égalisé pour les visités (85e, 1-1). Brentford est 9e (5 points) et Everton 17e (2 points).

Alors que Chelsea s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Conor Gallagher (28e), Leicester s'est incliné 2-1 à Stamford Bridge. Non seulement les Foxes n'ont pas profité de leur supériorité numérique, mais ils ont en plus encaissé deux buts de Raheem Sterling (47e, 63e). Ils ont aussi vite réduit leur retard par Harvey Barnes (67e, 2-1). A Leicester, Timothy Castagne a joué tout le match, Youri Tielemans a été remplacé à la 89e et Dennis Praet, averti (40e), est sorti à la 55e. Les Blues se retrouvent 6e (7 points) et les Foxes sont à l'autre bout du classement, 19e avec 1 point.

Liverpool, de son côté, a décroché son premier succès de la saison avec une victoire 9-0 contre Bournemouth, égalant le record de la victoire la plus large en Premier League.

ALLEMAGNE:

Meunier et Hazard vainqueurs face à Lukebakio, Casteels battu par Leipzig

Thorgan Hazard et Thomas Meunier sont tous deux entrés au jeu lors de la victoire 0-1 de Dortmund face au Hertha Berlin. Meunier est entré à la 61e minute alors que Thorgan Hazard a foulé la pelouse à la 86e minute. Dodi Lukebakio, titulaire, est sorti à la 75e minute. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Anthony Modeste (32e). Dortmund est cinquième de Bundesliga avec 9 points alors que le Hertha est coincé à la 17e place avec une seule unité. Koen Casteels et Wolfsbourg ont été battus 2-0 face à Leipzig, un doublé de Christopher Nkunku (5e sur pen et 90e). Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc alors qu'Aster Vranckx n'était pas sélectionné. Wolfsbourg est quatorzième de Bundesliga avec 2 petits points alors que Leipzig remporte sa première victoire et est 10e avec 5 points.