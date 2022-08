Antetokounmpo face aux Belges

Et un, et deux, et trois frères ! Ce dimanche soir à Athènes, les Belgian Lions n’auront pas seulement la star NBA Giannis Antetokounmpo (27 ans) face à eux sur le terrain, mais aussi deux de ses frangins : Thanasis (30 ans) et Kostas (24 ans). Un trio qui pourrait même se retrouver ensemble sur le parquet puisque Giannis (2,11m, 110 kg) évolue à l’intérieur quand son frère aîné est plus un ailier (1,89m, 99 kg) alors que le cadet est aussi un ailier fort/pivot (2,08m, 91 kg).