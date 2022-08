Remco Evenepoel prend le pouvoir à la Vuelta

Remco Evenepoel avait abordé ce défi en pleine confiance. "Je n’ai pas reconnu le final de cette étape mais je n’ai pas peur de l’ultime ascension", avait-il encore confié ce jeudi matin au départ de Bilbao. Les pluies diluviennes qui se sont abattues toute la journée sur les routes de Cantabrie n’ont pas altéré son état d’esprit, ni mis à mal sa stratégie. Au contraire : si l’on considère que la victoire d’étape ne constituait pas un objectif, la journée fut parfaite pour lui.

D’abord, ses équipiers ont accompli un fameux travail collectif. Rémi Cavagna roula en tête du peloton sur le plat. Ensuite, dans la très difficile Collada de Brenes (6,2 km à 8,7 %), située à une trentaine de bornes de l’arrivée, Louis Vervaeke puis Julian Alaphilippe se mirent à la planche pour lui. Le double champion du monde emmena un rythme d’enfer jusqu’au pied du Pico Jano, où Fausto Masnada, parti dans l’échappée matinale, mena un temps la danse avant de se relever et de laisser le Brabançon effectuer l’ascension tout seul. Cela ne lui fit pas peur. Et après une première banderille, vaine, de Simon Yates, il enclencha le turbo.

«Je n’aurais pas pu prendre le moindre relais»

Il restait neuf kilomètres quand il se mit à écraser les pédales de toute sa puissance. À ce petit jeu, dans un col qu’il peut monter à son rythme, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège n’a pas beaucoup de rivaux à sa hauteur. Au train, il les fit sauter les uns après les autres. Au final, seul Enric Mas parvint à s’accrocher à sa roue arrière jusqu’à la ligne. "Je n’aurais pas pu prendre le moindre relais tant Remco me faisait souffrir," dira l’Espagnol, tout content de faire un bond au classement général.

C’est carrément une opération en or qu’a faite Evenepoel, puisqu’il s’est emparé du maillot rouge, devenant le premier Belge à porter cette tunique prestigieuse depuis Dylan Teuns (un jour en 2019). On ne va évidemment pas s’emballer et l’intéressé a raison quand il dit qu’il peut se passer "encore plein de choses dans cette Vuelta". Il n’aura sans doute pas ouvert les livres d’histoire après son exploit pour constater que Freddy Maertens fut le dernier Belge vainqueur de ce Tour d’Espagne (en 1977) et que Johan De Muynck, ultime lauréat belge d’un Grand Tour (le Giro en 1978), attend toujours son successeur. Reste qu’il a frappé un grand coup sur la tête des autres coureurs qui veulent se mêler à la bagarre pour le classement général. Dans sa folle chevauchée, il a mis 1:22 à Primoz Roglic, Pavel Sivakov, Jay Hindley et Simon Yates. Richard Carapaz a, lui, carrément concédé 2:44. Ajoutez à cela les six secondes de bonification accompagnant sa deuxième place de l’étape et vous comprendrez aisément que le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl affichait un large sourire malgré l’épais brouillard qu’il y avait à l’arrivée.

Maintenant, il va lui falloir éviter tout incident pendant les deux prochains jours et tenir le coup, dimanche, sur les chemins de pierre. Dans ce cas, il pourra aborder le contre-la-montre de mardi prochain dans des conditions optimales. Et se mettre à rêver ?