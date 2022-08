Anderlecht en Conference League: les démons définitivement chassés

Mario Stroeykens n’aura pas de quoi rougir. Au contraire, il a fait preuve de plein de maturité et son raté n’a pas porté préjudice. Wesley Hoedt, Noah Sadiki et Sebastiano Esposito ont transformé leurs tentatives, tandis que les Bernois ont manqué leurs trois dernières.

Le compteur pourra officiellement être arrêté à 1366 jours, le 8 septembre prochain, date de la première journée de la phase de poules de la Conference League. C’est dire à quel point le dernier match du Sporting en phase de groupes remonte. Quand Hannes Delcroix et Francis Amuzu (les deux seuls présents parmi l’effectif actuel) ont quitté la pelouse du Dinamo Zagreb ce 13 décembre 2018, après un décevant 0-0, ils étaient loin de s’imaginer qu’une si longue traversée du désert suivrait.

Ce que Vincent Kompany n’a pas réussi l’an dernier, Felice Mazzù y est parvenu. Pourtant, le court avantage obtenu au match aller (0-1) a vite été perdu, des œuvres de Meschack Elia. Le pire dans tout ça est que l’attaquant congolais avait passé des tests à Anderlecht… avant de disparaître et de refaire surface chez les Young Boys en février. Son but, inscrit après 25 minutes, a forcé les prolongations, puis les tirs au but mais rien de plus pour les Suisses.

Qu’elle soit arrachée lors de la plus cruelle des loteries ou pas, cette qualification est méritée au bout du compte. Bien que la première mi-temps ait tourné à l’avantage des Young Boys, les hommes de Mazzù ont pris le dessus dans le jeu, faisant preuve de caractère et de détermination. Avec un peu plus de chance ou d’efficacité, Benito Raman ou Esposito auraient même pu rendre cette séance superflue…

Qu’importe le succès vient couronner l’excellent début de saison réalisé par Mazzù et ses troupes. Ce retour sur la scène européenne après deux saisons d’absence vient véritablement marquer un point de rupture. Il permet surtout à Anderlecht de sortir de ce vilain cycle de l’éternel recommencement. Certes, les Mauves disputeront la plus petite des trois compétitions européennes, mais la qualification constitue un énorme pas…