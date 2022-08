La folle rumeur de Ronaldo à Marseille: explication d'un transfert fantasme

Ronaldo à Marseille, une douce utopie? Depuis plusieurs jours, les fadas marseillais vibrent en cœur suite à l'incroyable rumeur du moment: CR7 pourrait débarquer sur la Canebière. Ce rêve a été entretenu par plusieurs anciennes gloires de l'OM. "On a tous le droit de rêver!", a déclaré Mamadou Niang sur RMC Sport. "On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein… On se souvient tous de l’impact d’Ibra quand il est arrivé au PSG, cela a reboosté les supporters. Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille ferait du bien à la ville et aux supporters."