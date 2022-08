Les résultats des sept premiers matchs sous Felice Mazzù sont encourageants : Anderlecht n’a pris que deux buts en 630 minutes : au Cercle Bruges et contre Seraing.

Mieux encore, Hendrik Van Crombrugge reste sur trois clean sheets consécutives : contre Paide, à Saint-Trond et chez les Young Boys. Toutes compétitions confondues, il n’avait jamais gardé trois fois le zéro de suite sous Vincent Kompany.

La philosophie Mazzù

La dernière fois qu’Anderlecht a réalisé trois clean sheets, toutes compétitions confondues, était à la fin de l’année 2017, quand Marc Coucke venait d’annoncer qu’il achetait Anderlecht. Et pour quatre clean sheets – un record qu’ils peuvent donc égaler ce jeudi – il faut remonter au mois de février 2015, sous Besnik Hasi.

Le mérite revient entièrement à Mazzù, qui a changé de système dès son arrivée. "Ce n’est pas simple pour un groupe de joueurs de changer de philosophie", explique Mazzù. "On a travaillé cela pendant toute la préparation. Il y a eu quelques points noirs, notamment dans le match amical contre Saint-Trond. Mais les joueurs ont vite assimilé le nouveau système. Je dispose de joueurs intelligents, c’est leur mérite. Maintenant, on doit encore faire des progrès au niveau offensif."

Contre les Young Boys, il suffira de garder le zéro pour être qualifiés. "Mais ce ne sera pas si simple que ça. On a tous vu à l’aller que c’est une bonne équipe qui est très offensive. On devra jouer notre jeu et surtout ne pas bétonner. Et dans les moments difficiles, il faudra jouer de façon organisée et mature."

5 buts encaissés: tir à la pipe contre Vitesse

Voilà exactement un an, Hendrik Van Crombrugge se croyait au stand de tir à la pipe de la foire du Midi, tellement il était pris pour cible par les attaquants de Vitesse Arnhem. Il avait encaissé trois buts à l’aller (3-3) et deux buts au retour (2-1). Surtout à Arnhem, il aurait pu s’en prendre cinq. "Il ne faut pas oublier qu’on avait beaucoup de nouveaux joueurs qu’il fallait intégrer dans l’équipe", dit Van Crombrugge. "Maintenant, il y a eu moins de va-et-vient de joueurs. Par contre, c’est le système qui a changé. Il nous convient bien."

Ce système, avec trois défenseurs centraux, fonctionne à merveille. "C’est aussi une question de mentalité positive", détaille le portier. "Les joueurs que j’ai devant moi croient vraiment qu’ils savent garder le zéro. La confiance est grande. Mais ne crions pas trop fort. Si on se fait éliminer, on ne parlera plus des clean sheets."