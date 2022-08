Un Belge pulvérise le record du monde du déca-triathlon

Pour réussir à terminer un triathlon, il faut déjà avoir une très bonne condition physique. C'est encore plus le cas lors d'un Ironman et ses 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Imaginez alors pour boucler un déca-triathlon, qui consiste à reproduire un Ironman dix fois consécutives... En tout, les participants doivent parcourir 38 km à la nage, 1800 km de vélo et 421,91 km à pied.