Tour d'Espagne : Roglic prend déjà la main

Primoz Roglic, lui, a adoré le spectacle. C’est normal, puisqu’il en a été l’acteur majeur. Il a mis le nez à la fenêtre une première fois en répondant à l’accélération de Julian Alaphilippe dans les derniers mètres de l’ascension du Puerto de Herrera, principale difficulté de la journée (6,6 km à 5,2 % de moyenne), située à quinze kilomètres de l’arrivée. Passé en tête, il prit trois secondes de bonification et devint déjà nouveau leader virtuel du classement général."Ce n’était pas prémédité, dira le triple vainqueur de la Vuelta. J’ai saisi les opportunités qui se sont présentées à moi."Mis en confiance et constatant que les jambes répondaient bien, le Slovène se montra impérial dans les ultimes hectomètres en pente montante."Comme je me sentais bien, j’ai lancé mon sprint assez tôt et cela m’a réussi. C’était mon jour de chance", poursuivit-il après avoir résisté au retour de Mads Pedersen.