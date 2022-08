Ils doivent amener Remco le plus haut possible

Passage en revue des troupes avec Klaas Lodewijck, directeur sportif, rentré en Belgique la veille du départ d’Utrecht, car touché par le Covid.

Julian Alaphilippe: le double champion du monde

Son rôle:"Julian devrait être en mesure d’aider Remco, au début des cols en tout cas, explique Klaas Lodewijck.Le problème, c’est qu’il risque de n’être au sommet de sa forme qu’en troisième semaine."

Le double champion du monde a aussi l’autorisation de briguer la victoire sur les étapes qui lui conviennent, comme ce mardi.

Bon à savoir :lors de sa première participation en 2017, il avait aussi connu des mois compliqués. Cela n’avait pas empêché Alaphilippe de gagner la 8e étape.

Pieter Serry: le précieux équipier

Son rôle:Pieter Serry a de l’expérience à revendre et connaît son rôle sur le bout des doigts."Il a la particularité de pouvoir maintenir un rythme soutenu, aussi bien sur le plat que lorsque la route s’élève", dit Lodewijck. C’est une combinaison assez rare qui le rend très précieux."Il ne se plaint jamais et ne déçoit jamais."

Bon à savoir:il a naturellement beaucoup de poils sur les jambes et ne jure que par l’épilation permanente au laser. Il en vante d’ailleurs les mérites sur son compte Instagram.

Louis Vervaeke: Le compagnon de chambre

Son rôle:Remco Evenepoel l’a choisi pour partager sa chambre sur ce Tour d’Espagne parce qu’il est toujours très calme et très posé."Louis est aussi un très grand professionnel avec le souci du détail. Donc, il a le profil idéal pour former un bon binôme avec Remco."

Il sera en principe sur son terrain de jeu préféré en altitude."J’attends énormément de lui dans les étapes de montagne où la composition du train de l’équipe dépendra de la forme du moment de chacun."

Bon à savoir:lors du Giro 2021, il est redevenu cet excellent coureur vu au début de sa carrière. Après quelques années difficiles marquées par un surentraînement, il a retrouvé le plaisir d’être sur le vélo. Celui lui a valu un Top 20 au classement final de l’épreuve italienne et un transfert chez Quick-Step Alpha Vinyl, un rêve de gosse pour lui

Dries Devenyns: le capitaine de route

Son rôle:Dries Devenyns est le capitaine de route qui, avec son expérience, doit maintenir le calme dans toutes circonstances au sein du Wolpack. Au Tour de Wallonie, il s’était blessé au bras, ce qui avait mis en doute sa participation à la Vuelta. Mais il s’est rétabli plus vite que prévu et a pu effectuer son retour au Tour de l’Ain."Nous attendons de lui deux ou trois prestations exceptionnelles au service de Remco et Julian."

À la manière de Louis Vervaeke pour Evenepoel, Devenyns est celui qui calme Alaphilippe quand c’est nécessaire.

Bon à savoir :arrivé en fin de contrat chez Quick-Step Alpha Vinyl, il a très longtemps hésité à rempiler pour une saison."À un moment, il m’a dit vouloir arrêter, nous a confié Patrick Lefevere.Il n’éprouvait plus le plaisir nécessaire pour avancer. Mais, depuis cette période délicate, il a retrouvé le sourire et semble vouloir continuer."

Rémi Cavagna: le rouleur

Son rôle:le Français se distingue par sa capacité à maintenir longtemps un très haut tempo. Véritable spécialiste du contre-la-montre, il a joué un rôle essentiel dans l’excellent chrono par équipes réussi par le Wolfpack le premier jour de cette Vuelta à Utrecht (3e de l’étape)."Si c’est nécessaire, Rémi sera le premier à prendre la direction des opérations sur le plat. Il peut également tenir la distance sur des parcours un peu vallonnés."

S’il est toujours en forme à ce moment-là, il pourra prétendre aux premières places lors du contre-la-montre d’Alicante, le 30 août prochain.

Bon à savoir:depuis son plus jeune âge, il se distingue par cette capacité à rouler très longtemps à un rythme très élevé. Cela lui vaut le surnom de "TGV de Clermont-Ferrand".

Fausto Masnada: le grimpeur

Son rôle:le coureur transalpin, connu pour avoir un très fort caractère, ne se plaint pourtant jamais de son rôle."Il est celui qui doit pouvoir accompagner Remco le plus loin possible en montagne."

En début d’année, il a souffert d’une mononucléose. Du coup, il a peu roulé cette saison. Il ne comptait que 31 jours de course au départ de la Vuelta. Cela signifie qu’il est frais.

Bon à savoir:il est surnommé "l’anguille de Brembilla". Pas tellement parce que ce poisson figure souvent au menu dans la région de Bergame, où il vit, mais c’est plutôt dû à sa manière de rouler. À l’image de son équipier Mauri Vansevenant, il bouge beaucoup le haut du corps quand il est sur son vélo.

Ilan Van Wilder: le Bruxellois

Son rôle:Ilan Van Wilder a la particularité de connaître Remco Evenepoel depuis ses débuts comme cycliste. Ils étaient, en effet, concurrents en juniors. Les deux sont aussi assez proches l’un de l’autre parce qu’ils viennent de Bruxelles ou de ses environs. Van Wilder est né à Jette alors qu’Evenepoel vit à Schepdaal, à quinze bornes de là. En fait, Van Wilder effectue ses débuts dans un Grand Tour parce que, en 2020, il avait dû renoncer le premier jour de la Vuelta à cause d’une blessure au genou. Il a aussi connu son lot de malchance cette année."Du coup, on ne sait pas très bien qu’attendre de lui, même s’il nous a fait forte impression au Tour de Burgos."

S’il en est capable, le Bruxellois doit être, avec Masnada et Vervaeke, le dernier équipier d’Evenepoel en montagne.

Bon à savoir :comme il a exactement la même taille qu’Evenepoel (1,71m), il a le même vélo que lui. Cela signifie qu’en cas de pépin mécanique, il pourra toujours passer sa machine à son leader.