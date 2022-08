Elise Mertens forfait à Cleveland en raison d'une "petite douleur à la cuisse"

La Limbourgeoise, 26 ans, qui était tête de série N.4 du tableau, et devait rencontrer au premier tour la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 38), s'est retirée en dernière minute en raison d'une gêne à la cuisse. "Nous sommes à Cleveland", a expliqué à Belga Philippe Dehaes. "Mais Elise est arrivée avec une petite douleur à la cuisse. Vraiment très légère, mais elle l'a senti le matin à l'échauffement. Il était donc plus prudent, en vue de l'US Open la semaine prochaine, de ne pas prendre de risques. Elle s'est retirée ici, mais c'est donc en prévention plus qu'autre chose. Ce n'est pas un problème, mais on veut simplement éviter que les choses ne puissent éventuellement s'aggraver", a-t-il ajouté.