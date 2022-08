Présent au bord du terrain ce jour-là, celui qui deviendra son agent prend alors contact avec la maman du joueur, pour gérer ses intérêts. Davida n’a pas encore 15 ans, est suivi par quelques clubs israéliens, et certains, au pays, le décrivent comme un futur talent.

Mais à cet âge-là, ils sont beaucoup d’adolescents à avoir été annoncés comme des futurs cracks, pour finalement craquer. Davida, 21 ans mais déjà une certaine expérience du haut niveau, est au début de sa carrière. Il a donné, espère-t-il, un premier coup d’accélérateur en signant un contrat de quatre ans au Standard.

Davida, comme l’attaquant hollandais Noah Ohio, constitue le genre de joueurs recherchés par le club liégeois dans sa version américaine. Jeune, avec une plus-value potentielle à la revente.

Dimanche, l’Israélien avait suivi, depuis les tribunes, la défaite des Rouches contre OH Louvain (1-3). Lundi, il a passé ses tests médicaux, et ce mardi, il a pris part à son premier entraînement, après avoir réglé les derniers détails de sa venue – le Standard a dépensé 1,6 million € pour l’attirer.

Davida avait passé un premier cap en s’installant dans la compétition israélienne comme un des joueurs importants. Il va désormais découvrir, au Standard, un nouveau pays, une nouvelle culture et, surtout, un nouveau championnat.

Il pourra au moins demander conseil à son compatriote Eden Shamir, avec qui il a déjà parlé depuis qu’il est arrivé à Liège, ou à d’autres anciens joueurs israéliens passés par le championnat belge, comme Maor Buzaglo. Devenu consultant pour la télévision israélienne, l’ancien ailier offensif du Standard (2011-13) a terminé sa carrière où Davida l’a débutée, à l’Hapoel Tel-Aviv.

Ils n’ont joué que soixante minutes ensemble, réparties sur quatre matchs en juin 2020, mais Buzaglo a pu voir arriver ce jeune homme, présenté comme réservé, qui a débuté en équipe première à l’âge de 17 ans. Ses qualités de vitesse étaient déjà visibles, et les deux saisons suivantes, entre 2020-21 puis 2021-22, ont permis de confirmer l’impression.

Ancien entraîneur du Standard, Guy Luzon, désormais sélectionneur de l’équipe Espoirs d’Israël, a convoqué Davida, pour la première fois, en novembre 2020. Depuis, il a disputé onze rencontres, et marqué un but. Luzon, qui suit toujours les résultats du Standard de loin, à travers les résumés de matchs, plaide la cause de celui qui est devenu "un joueur important de mon équipe."

Le technicien israélien développe :"Osher est un ailier très rapide, et puissant, capable de jouer comme deuxième attaquant. Il a un bon pied gauche, pour rentrer dans le jeu, mais il est aussi capable d’amener des centres."

Les compilations de ses buts montrent en effet un joueur tonique, rapide sur les premiers mètres, qui aime dribbler. Ses qualités de centre sont moins évidentes, et les statistiques confirment que ce n’est pas son premier atout, puisqu’il centre en moyenne deux fois par match.

Dans le système voulu par Ronny Deila, la notion de pressing est aussi importante, et Luzon assure :"Osher n’est pas un joueur fainéant, il est capable d’aller au pressing, et, avec sa vitesse, il est en mesure d’initier ou de finir des contre-attaques."

Le pressing et le jeu rapide, vers l’avant, sont deux qualités recherchées par le staff liégeois, et Fergal Harkin, qui suivait le joueur quand il était encore en poste à Manchester City, avait coché le profil de Davida pour le Standard.

Sa saison passée avait été très aboutie, la meilleure d’un point de vue statistique (8 buts en 24 rencontres de championnat), et sa prestation lors d’un Israël – Allemagne Espoirs, en mars 2022, a un peu plus attiré les regards, même en ne jouant que quarante-cinq minutes.

Suivi par les Glasgow Rangers, le Maccabi Haifa et d’autres clubs belges

Les Glasgow Rangers, le Maccabi Haifa, champion d’Israël, et d’autres clubs belges s’étaient ainsi penché sur son cas au début de l’été. Le directeur sportif du Standard aussi, même si ce fut un peu plus tard, mais la perspective de quitter le championnat israélien est un projet qui a séduit le joueur, pas inquiet, selon son entourage, à l’idée de débarquer dans un club en reconstruction.

Guy Luzon, qui connaît bien le Standard et ce qu’il peut réserver comme accueil ou comme retour de flammes, prévient :"Osher a du talent, c’est évident, vous le verrez, et cela peut coller avec le Standard. Mais cela dépendra aussi de lui, des efforts qu’il fera et comment il sera entouré dans l’équipe."

En l’occurrence, il devra être un élément important, pour amener d’autres solutions offensives. Est-il capable de prendre un statut de meneur, ou de leader ? À l’Hapoel Tel Aviv, il était devenu un joueur majeur, meilleur buteur de son équipe et déjà le plus ancien au club, la vingtaine à peine passée.

Il avait d’ailleurs été convenu, avec la direction d’Hapoël Tel Aviv qu’il puisse partir cet été, pour passer ce fameux cap dans sa carrière, et confirmer qu’il est plus que la promesse d’un jeune talent. Il lui sera difficile de faire des coast-to-coast à Sclessin, mais s’il parvient déjà à aider l’attaque à être plus efficace, ce sera un bon début. Dès dimanche à Courtrai?