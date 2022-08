Les remplaçants évitent la rechute

Trois nouveaux points – qui portent le bilan à 9 sur 15 après cinq matchs – plus que bienvenus qui apportent"confiance et sérénité", disait Edward Still après coup, heureux et soulagé. C’est un signe de progrès. D’autant plus que le Sporting s’est retrouvé rapidement mené et qu’il lui a fallu un peu de temps pour retrouver ses idées. Still :"On ne devait pas paniquer et continuer à croire en notre force collective. Au fil du match, on a réussi à trouver les joueurs dans les espaces souhaités et à mieux gérer les transitions défensives. Je retiens pas mal de positif mais je veux surtout que l’on garde les pieds sur terre. Parce que si on se contente de ça, on n’avancera pas."

Heymans, le bon choix

Si Charleroi a réussi à renverser Zulte Waregem, c’est notamment grâce aux changements opérés par son entraîneur. Ceux au coup d’envoi : Heymans préféré à Morioka et Ilaimaharitra replacé un cran plus bas. L’ancien joueur de Venise n’a pas toujours été très juste mais ses infiltrations ont perturbé les Flandriens. Son beau but, une tête puissance à la réception d’un centre idéal de Nkuba, en est l’illustration. Il aurait pu réaliser le doublé quelques minutes plus tard mais sa reprise s’est envolée."Je sentais aux entraînements qu’Heymans était frais physiquement et techniquement, tandis qu’on avait vu dans nos données que Morioka était plus fatigué, ce qui lui faisait perdre plus de ballons qu’habituellement."

C’est l’avantage de ce Charleroi-là, riche en solutions dans l’entrejeu."La concurrence pose d’autres problèmes, en termes de gestion de groupe. Mais, depuis la défaite contre Ostende (1-3, le 6 août), on a réussi à laisser derrière nous les frustrations individuelles. Nos cadres, titulaires habituels, ont montré aujourd’hui beaucoup d’humilité et ils ont servi le collectif. Quand vous montez au jeu avec cet état d’esprit, vous recevez forcément en retour."

Il y a aussi eu les remplacements décisifs en cours de match : Kayembe et Zaroury sont montés et ont marqué. Ce sont eux qui ont puni le Essevee dans une deuxième mi-temps que les Zèbres, patients et volontaires (62 ballons gagnés malgré un peu moins de duels remportés), ont mieux maîtrisé. Morioka et Mbenza, eux aussi sortis du banc, ont chacun délivré une passe décisive. Pour offrir à l’équipe et aux supporters l’allégresse d’une soirée d’été, et éviter la rechute qui les guettait.