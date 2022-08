Derniers du championnat après deux défaites, les hommes de Ten Hag n’ont plus le droit à l’erreur. Le crédit "patience" des supporters a atteint ses limites.

En atteste les nombreuses actions contre la famille Glazer, qui possède le club. Les slogans et les drapeaux "Glazers Out" sont de sortie à chaque rencontre.

À quelques heures de la rencontre entre Man U et Liverpool, les joueurs devaient se retrouver à l’hôtel Lowry pour le briefing d’avant-match mais la réunion a été annulée.

Les fans commençaient à s’amasser devant l’hôtel en scandant "We decide when you play" (N.D.L.R.: "Nous décidons quand vous jouez").

Le rendez-vous a donc été annulé par sécurité.