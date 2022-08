Le double retour de Sam Bennett

Mission accomplie pour Remco Evenepoel et la plupart des autres favoris de la Vuelta qui sont sortis indemnes des deux premières étapes en ligne aux Pays-Bas. Même si celles-ci ne présentaient aucune difficulté, rien à voir avec ce qui attend les coureurs dans les trois semaines à venir, elles auraient pu se révéler très piégeuses. Il n’en fut rien, si l’on excepte les déboires connus par les malheureux Steff Cras (premier coureur à abandonner le tour, victime de fractures au coude droit, au poignet et à un doigt suite à une chute) et Michael Woods.