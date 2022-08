Au Standard, la crise tombe tôt, cette saison

Son bilan, de quatre points pris sur quinze, suffit à tirer la sonnette d’alarme, encore plus quand on sait que trois descendants sont au programme cette saison. Les plus optimistes, ou les doux rêveurs, c’est selon, pourront toujours se rappeler que la saison 2017-18 avait débuté aussi par un 4 sur 15.

Le Standard avait fini vice-champion de Belgique. Mais il avait d’autres qualités individuelles. Bokadi, Cimirot, Emond et Laifis, les derniers rescapés de l’époque, pourraient en témoigner. En fin de match, les supporters ont d’ailleurs crié leur envie :"On veut des transferts", avant le traditionnel"On se fait ch…", descendu des tribunes très tôt, lui aussi, pour la saison.

C’est aussi une manière de rappeler que la patience ne sera pas à l’ordre du jour, et les premières réponses devront être vite apportées, pour remettre un train liégeois qui a déraillé en deux temps, donc.

Ronny Deila avait changé l’approche, et le système, pour passer en 3-5-2, et la première demi-heure avait été correcte, avec une plus grande possession, une meilleure disposition et des mouvements un peu plus fluides, même si la dernière passe, ou l’avant-dernière, manquait de précision, ou que certains se perdaient encore dans les mouvements inutiles.

Puis, en dix minutes, et sur deux occasions, Louvain a ouvert le score puis fait le break. Ces deux buts ont sanctionné le manque de vitesse de la défense centrale, le mauvais positionnement des médians, et la trop grande facilité à être battu, à trois contre trois, le long de la ligne de touche par exemple.

Deila a au moins essayé

Il faut au moins laisser à Deila qu’il a voulu changer le cours des choses, en faisant trois changements à la reprise (Dönnum, Dragus et Raskin remplacés par Tapsoba, Canak et Shamir), puis en repassant à un 4-2-4, quasiment, à la suite de l’exclusion de Nsingi. Mais l’apport des entrants, à l’exception de Canak – quel sens de la passe -, n’a pas été déterminant. Pire, Shamir a commis une mauvaise passe qui a permis à Tamari de faire 0-3, puis Tapsoba, pour un hors-jeu, a annulé ce qui ressemblait à un but d’Emond.

Le Standard a concédé douze buts en cinq matchs, et n’a dû la réduction du score qu’à un penalty, le quatrième, transformé par Emond, en deux temps. Il faudra quand même plus que des penaltys pour faire basculer cette saison, ou ce qu’il en reste déjà.

Le début de la semaine s’annonce pimenté, aussi. Après la défaite à Westerlo, une réunion a été provoquée par certains leaders du vestiaire pour se plaindre du comportement de Raskin et d’Amallah, suspendu ce dimanche. Il leur était reproché leur manque d’implication, ou une forme d’indolence. Le dialogue a eu lieu avec Deila, confronté à sa première crise de la saison. Elle est double : sportive et sociale, pour tenter de remobiliser un vestiaire liégeois où les renforts sont attendus.