Ils tracent un vélo géant en pédalant 7.000 km pour sensibiliser au climat

Le couple italianno-anglais a pédalé pendant 131 jours pour réaliser ce défi hors normes. Et le record a été réalisé sur trois années, entre 2019 et août 2022.

Accompagnés de leur chien Zola, les amoureux ont parcouru sept pays: la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Les visites de Liège, Charleroi ou encore Hasselt auront permis au couple de tracer la selle du vélo.

Mais pourquoi s’être lancé dans un tel défi? Avant tout, pour sensibiliser au climat. "Pour encourager les gens à utiliser leur vélo plutôt que leur voiture, pour inciter les gouvernements à améliorer les infrastructures cyclistes et parce que le vélo, c’est fun", écrivent Daniel et Arianna sur Instagram.

Interrogée par le Guardian, Arianna a expliqué le projet: "Si les gens voient l’image, le message que nous voulons faire passer est: s’il vous plaît, rappelez-vous que vous avez probablement un vélo quelque part, et qu’il serait bien que vous puissiez l’utiliser un peu plus, plutôt qu’une voiture, pour de courts trajets. Pensez au moins à utiliser un vélo – c’est agréable, et c’est génial – moins cher et plus sain".

Le message est passé.