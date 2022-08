Le Standard, puni par trois fois, lourdement battu par Louvain (1-3)

Le Standard intéressant durant la première demi-heure...

Les Liégeois mettent de l’intensité durant le début de rencontre et remportent beaucoup de duels face aux Louvanistes. Le Standard presse haut et cherche à déséquilibrer son adversaire, sans pour autant se créer d’occasion franche. De son côté, Louvain tient bon, attendant son heure pour mieux frappe en contre.

... mais piégé sur deux combinaisons louvanistes

Et ce sera chose faite: un ballon de 40 mètres de Malinov trouve Maertens dans le dos de la défense, sur le côté gauche. Laifis et Dussenne sont très mal placés dans le rectangle, et Maertens peut tranquillement servir Thortsenssonqui pousse le ballon au fond des buts (0-1, 35e).

Le Standard, sonné par ce but surprise, va se faire reprendre une seconde fois avant la pause. Bis repetita: toujours sur le côté gauche, Louvain combine bien et prend Laifis dans son dos. Patris centre, et Nsingi passe devant Bokadi et marque un second but (0-2, 45e). Scénario cruel pour les Rouches, qui avaient dominé leur adversaire tout le début de match.

Carton rouge pour Louvain, le Standard remet la pression

Peu après la pause, OHL est réduit à dix. Nsingi tente de jouer le ballon mais est en retard et tacle les chevilles de Shamir. L’arbitre adresse directement un carton rouge (51e).

Le Standard va profiter de cette supériorité numérique pour pousser. Bokadi place deux têtes dangereuses: la première passe à côté tandis que la deuxième est détournée par Cojocaro (54e). Tabsoba va lui aussi avoir une bonne opportunité, mais il manque complètement sa reprise (56e).

OHL joue à neuf dans les 30 derniers mètres. Les Rouches font le siège, mais ne concrétisent pas leurs opportunités. Canak rentre dans le jeu et centre du gauche vers Emond, mais l’attaquant manque une tête qu’il semblait pourtant être en mesure de mettre au fond des filets (63e).

Troisième punition pour les Liégeois

Malgré les occasions, malgré la domination, le Standard va encore se faire punir. Sur une mauvaise passe latérale de Shamir, Al Tamariest lancé en profondeur face au but. Le Jordanien résiste à Bokadi et trompe Bodart (0-3, 74e).

Renaud Emond va encore une fois galvauder en ne parvenant pas à reprendre dans le petit rectangle un bon centre de Canak. Le public liégeois clame sa colère par rapport à la prestation décevante de l’équipe en lançant des "On se fait chi*r" dans les tribunes.

Dans le temps complémentaire, Boljevic est accroché dans le rectangle: pénalty pour les Rouches. Emonds’élance, voit son tir être arrêté Cojocaru mais le convertit en deux temps (1-3, 90e+1). Premier but en championnat depuis le 26 janvier pour le buteur. Et huitième but de la saison pour le Standard, le quatrième à la suite d’un pénalty.

Ce but ne changera rien: le Standard est lourdement battu par Louvain (1-3). Première défaite à domicile cette saison pour les Liégeois. Les Rouches ont montré du bon dans le jeu, n’ont pas manqué de caractère, mais ont cruellement manqué de qualité devant les buts. Le Standard est quatorzième, tandis que OHL remonte à la sixième place.

Les Compos:

Le onze du Standard : Bodart, Dussenne, Bope Bokadi, Laifis, Dønnum, Barrett, Cimirot, Raskin, Balikwisha, Dragus & Emond

Le onze de Louvain: Cojocaru, Pletinckx, Ricca, Patris, De Norre, Tamari, Malinov, Maertens, Thorsteinsson, Mendyl & Nsingi

Le Live :

Les Stats :