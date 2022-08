DIRECT | Standard - OHL: William Balikwisha titulaire pour remplacer Amallah (0-0)

Ce dimanche, le Standard retrouve Sclessin lors de la réception d’OHL. Les Rouches doivent absolument prendre des points pour éviter de s’enliser dans le bas de classement et dans la crise. Sans Amallah, Ronny Deila a choisi Balikwisha pour tenter de remplacer son joueur le plus créatif. Tandis que Bokadi devrait jouer en défense centrale et que Cimirot et Raskin devront tenir le milieu de terrain. Pour le reste, il s’agit de l’équipe attendue.