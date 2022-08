But sur la première occasion du match

Première occasion, première frappe, et but pour les locaux! La défense de Zulte adresse un long ballon dans le dos de Tchatchoua sur la droite. Ciranni réalise une bonne course pour récupérer le ballon et centre dans le rectangle vers Fadera. Le Gambien conclut en un temps d’un tir entre les jambes de Koffi (1-0, 5e).

Malgré cette ouverture du score précoce, la rencontre est équilibrée. Aucune des deux équipes ne prend le dessus sur l’autre. À la 32e minute, Zorgane inquiète Bossut sur un coup-franc lointain.

Les Zèbres se montrent réactifs

Les Zèbres affichent de bonnes intentions et cherchent activement à revenir au score. À la 36e minute de jeu, le Sporting se montre précis et est récompensé. Gholizadeh lance Nkuba sur le flanc droit. Le piston droit suit bien et centre directement vers la tête de Heymansau second poteau (1-1, 36e). Belle séquence collective des Zèbres qui reviennent dans le match.

Heymans passe de peu à côté du doublé quelques minutes après l’égalisation. Sur une copie conforme de l’action du but, Nkuba adresse un centre vers Heymans, mais sa frappe passe au-dessus du but.

Charleroi recule en seconde période

Au retour des vestiaires, Charleroi est mis sous pression. Ciranni, trouvé à la droite du rectangle, adresse une frappe puissante au premier poteau; Koffi se montre toutefois attentif. Quelques minutes plus tard, Zulte Waregem réclame un pénalty suite à une main de Bessilé dans le rectangle, mais le bras était le long du corps.

Charleroi joue plus bas qu’en première période. Les Zèbres subissent, laisse le ballon à leur adversaire, mais Zulte ne se montre pas réellement dangereux pour autant.

Les remplaçants font la différence

Les Zèbres reprennent des couleurs en fin de match et poussent pour une victoire. Mbenza, sur le côté droit, jette un regard avant d’adresser un superbe ballon dans le rectangle vers Kayembé, auteur d’une bonne course au second poteau. Kayembe adresse une tête qui trompe Bossut (1-2, 84e). Superbe coup des Carolos, alors qu’un nul se profilait!

Zulte est sonné, et Charleroi en profite pour se mettre à l’abris. Sur une contre-attaque, les joueurs de Charleroi sont en supériorité numérique. Morioka sert Zarouryà gauche, qui inscrit le but du break (1-3, 89e). Belle course de la part de Badji et Mbenza, qui se sont placés correctement sur ce contre pour attirer les derniers remparts de Zulte vers la droite et isoler Zaroury.

Victoire un but à trois pour Charleroi. Les Zèbres n’ont pas été brillants de A à Z, ont même soufferts en seconde période, mais ont dominé leur adversaire dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Kayembe et Zaroury, tous deux rentrés en jeu, ont fait la différence. Charleroi remonte provisoirement à la cinquième place, à égalité de points avec Anderlecht (un match joué en moins pour les Mauves). Zulte est quinzième avec seulement 4 points.

