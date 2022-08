Tour d’Espagne: Remco Evenepoel se place en ordre utile

Visière sur les yeux, ne formant qu’un avec sa machine, il déboula sur la Jaarbeursplein un peu moins de 25 minutes plus tard pour en finir avec cette étape initiale.

Contrairement à ce qu’il avait annoncé, il fut le premier du Wolfpack à franchir la ligne d’arrivée.

Il faut dire qu’il avait tellement exprimé sa puissance phénoménale dans les derniers hectomètres qu’aucun de ses équipiers n’avait été en mesure de rester dans sa roue.

À 14 secondes de Roglic

Dans son sillage, l’équipe belge termina à une seconde des Ineos Grenadiers, arrivés plus tôt. Le prodige brabançon vit ensuite les Jumbo-Visma de Primoz Roglic mettre tout le monde d’accord. Il n’a donc pas endossé le maillot rouge du leader, mais il n’y a rien de mal fait. Au contraire même.

Globalement, Evenepoel effectue une bonne opération au classement général par rapport aux autres prétendants aux premières places dans trois semaines à Madrid. Il a pris 17 secondes à Simon Yates, 19 à Joao Almeida et 27 à Jay Hindley, le dernier vainqueur du Giro. Il figure même sur le podium des prétendants aux premiers rôles, à une petite seconde de Richard Carapaz et à quatorze du Slovène, grand favori à sa succession.

Dans le clan de la Quick-Step, on se satisfait du résultat.

"Nous aurions peut-être pu terminer deuxième et concédons sans doute un peu trop de temps aux Jumbo-Visma mais nous ne sommes pas mécontents de notre performance. C’est une bonne entrée en matière, réagit Julian Alaphilippe.Il a fallu s’accrocher pour suivre des moteurs comme Rémi (Cavagna)et Remco. Lors des deux prochaines étapes, nous devons éviter les bêtises et les chutes. Il faudra vraiment faire attention car la lutte pour le classement général se joue tous les jours".

«Sortir des Pays-Bas sans problème sera une première victoire»

Remco Evenepoel affichait, lui, un large sourire après sa démonstration de force.

"Le matin, toutes les équipes avaient peur de la météo. Finalement, la route n’était pas trop mouillée et ça a permis à tout le monde de donner le meilleur de lui-même,dit-il.Quant à nous, on a fait un chrono presque parfait. Je commence cette Vuelta avec des très bonnes sensations. Je concède peu de temps à Primoz. Quatorze secondes, ce n’est pas beaucoup sur une épreuve qui dure trois semaines. Je suis heureux. Mes équipiers ont souffert derrière moi ? Disons, que je devais garder un tempo très élevé et prendre des relais plus longs qu’eux. C’est peut-être devenu difficile pour eux à la fin mais ils ont très bien fait leur job. Maintenant, je vais essayer de profiter des deux jours pour récupérer. Sortir des Pays-Bas sans problème sera une première victoire".

Ce samedi, Remco Evenepoel devrait rester sagement au cœur du peloton, laissant les sprinters s’expliquer entre eux.