Standard: une formule offensive mais quelques ratés

Présenté comme ça, cela laisse l’impression que les Rouches sont capables de se mêler à la lutte avec les meilleurs clubs du pays. Ce n’est pas le cas, et il suffit de rappeler que Selim Amallah a transformé trois penaltys (un contre Gand puis deux contre le Cercle Bruges) pour comprendre ce qui se cache derrière les chiffres.

Le Club Bruges a aussi bénéficié de trois penaltys, c’est vrai, mais il n’a encaissé que cinq buts, quand Arnaud Bodart s’est déjà retourné à neuf reprises.

C’est un autre débat, même si c’est lié, et au rythme où vont les choses en bord de Meuse, il sera encore temps d’y revenir dans quelques semaines, voire quelques jours, si l’équipe de Ronny Deila concède une nouvelle défaite ce dimanche contre Louvain.

En grattant le vernis des chiffres offensifs, et en s’arrêtant sur certaines situations, on se rend compte que les difficultés liégeoises, pour faire la différence, n’ont pas disparu par rapport à la saison passée.

Le 10 avril, quand il a bouclé son championnat par une défaite à Saint-Trond (3-0), le Standard avait marqué 32 buts en 34 matchs, finissant à peine mieux que Seraing, 30 buts et plus mauvaise attaque.

L’arrivée de Noah Ohio, seul renfort offensif enregistré jusqu’ici, mais déjà blessé, ne pouvait pas tout résoudre, face au chantier qui s’ouvrait devant le nouveau staff. La tâche s’est un peu plus compliquée encore avec la blessure d’Abdoul Tapsoba, pendant la préparation. L’international burkinabé a pu disputer ses premières minutes à Westerlo, avec un but à la clé, mais il ne peut constituer, lui non plus, le seul recours pour un mieux.

Le progrès ne pourra être que collectif pour une équipe dont le meilleur buteur est en partance (Selim Amallah, 3 buts) et le deuxième est un défenseur central (Noë Dussenne, 2 réalisations).

Pour notre consultant, Alex Teklak, les soucis offensifs sont toutefois à relativiser. "(Ronny)Deila cherche d’abord à organiser son équipe, et le Standard est dans une situation où il doit plus souvent jouer sur contre-attaques que sur attaques posées. Poser le jeu demande le contrôle du jeu, mais pour y arriver, il faut maîtriser plusieurs paramètres. Or, ce n’est pas encore le cas. Ce groupe a d’abord besoin de stabilité défensive, de confiance dans le système actuel et d’évacuer l’héritage du passé. Cela reste un groupe fragile, et Deila le sait. Taper sur les attaquants est donc un peu sévère."

Emond, la panne qui dure

C’est le côté sombre du rôle de l’attaquant. Moins il marque, plus il s’expose aux critiques. Renaud Emond n’a plus marqué un but depuis le 26 janvier, et un succès très poussif à Eupen (0-2).

Sa série de douze matchs sans trouver l’ouverture n’est pas un “record” du genre, puisque l’attaquant avait traversé quinze rencontres sans marquer, en championnat, entre le 27 novembre 2016 et le 23 janvier 2018.

Mais, à l’époque, Emond était plus souvent un remplaçant qui montait au jeu, qu’un titulaire qui faisait la différence. Il l’a faite ensuite, et tout le monde sait comment l’histoire s’est bien terminée, faisant naître la légende du Phénix.

Quatre ans plus tard, l’ancien Nantais est revenu dans un autre rôle au Standard, celui d’un titulaire à part entière, mais il ne marque plus, et cela peut devenir un problème, si ce n’est déjà le cas.

12 matchs sans marquer

Pendant le stage de préparation, à Garderen, l’ancien Virtonais avait fait valoir le manque de rythme, d’automatismes, et un contexte compliqué, pour expliquer ses difficultés à marquer, alors qu’il avait scoré deux fois lors de ses trois premiers matchs. Il est moins question d’automatismes et de rythme, cette saison, même si les demandes de Deila ne sont plus les mêmes que celles de Lukas Elsner.

Mais Emond ne marque toujours pas, et il a touché autant de ballons dans la surface adverse qu’il a été signalé hors-jeu (2), en quatre matchs. C’est trop peu pour un attaquant finisseur, qui dépend des ballons qu’il reçoit, aussi (voir par ailleurs).

Si sa bonne volonté ne peut être prise en défaut, au regard des efforts qu’il fournit pour activer le pressing ou se repositionner, il faut constater son manque de présence devant le but, ou un certain déchet technique dans les contrôles ou pour orienter le jeu.

La question est de savoir si le joueur de 30 ans est capable de se remettre dans le bon sens du but, ou s’il a besoin d’un soutien, sous la forme d’un deuxième attaquant, voire d’un passage sur le banc, qu’il pourrait percevoir comme une sanction.

Pour Alex Teklak, pointer Emond est un mauvais débat. " Il défend comme un chien, il se donne sans compter, et on lui tombe encore dessus après. C’est dur. Il fait les efforts pour les autres, car c’est un bon gars, mais il ne peut pas faire l’effort défensif et être devant le but. Son profil fait qu’il dépend aussi des ballons qu’il va recevoir dans le rectangle. Avec un deuxième attaquant, selon les circonstances, cela pourrait être une solution. À Westerlo, la montée de Bokadi a permis à Amallah de jouer plus haut, par exemple. Car l’attaquant qui fait le pressing, seul, face à deux(défenseurs)centraux sera très souvent perdant."

Des flancs qui centrent trop peu

Le mutisme de Renaud Emond peut s’expliquer par le faible nombre de ballons qu’il reçoit dans la surface. C’était sa grande force lors de la fin de saison folle de 2018. L’attaquant coupait les centres pour conclure. Mais il était bien servi, avec Mpoku, Carcela, Edmilson Jr ou Fai. Cette saison, les bons ballons envoyés dans le rectangle sont trop peu nombreux.

En moyenne, sur nonante minutes, les Rouches centrent à peine 8,78 fois par match. C’est le troisième plus faible total du championnat, alors que la moyenne de la D1A est située à 12,41.

C’était pourtant un axe de travail du stage estival, quand le staff avait organisé de nombreuses séquences qui permettaient aux arrières latéraux d’apporter le surnombre, pour centrer. Ces séquences sont trop peu reproduites en match, et cela peut s’expliquer par des ailiers qui rentrent dans le jeu et aiment porter le ballon, à l’image de Dönnum et Dragus.

Le Norvégien et le Roumain ont un profil technique, et des envies, qui les poussent à se recentrer, pour s’appuyer sur Emond ou combiner avec Amallah.

Alex Teklak observe : " Il faut faire la différence entre ne pas être en capacité de centrer, et ne pas centrer du tout. Dewaele et Laursen font les efforts pour aller chercher la profondeur, mais combien de bons ballons ont-ils reçu pour amener des centres ? La connexion Dragus-Laursen semble un peu meilleure que la connexion Dönnum-Dewaele, mais il y a encore un travail à fournir, au niveau de la qualité technique."

L’équipe la moins présente dans la surface adverse

Les arrières latéraux, qui doivent amener les centres, doivent, aussi, veiller à leurs arrières et l’espace laissé dans le dos. C’est un équilibre manifestement difficile à trouver. En attendant, le chiffre, brut, est là : en quatre matchs, les Rouches ont à peine touché 36 ballons dans la surface de réparation adverse.

C’est le plus faible total du championnat – le Cercle Bruges, avec 46 touches, est la deuxième plus mauvaise équipe du genre – et cela donne une idée des grandes difficultés offensives qui escortent le Standard depuis le début de la saison.

Une piste est évoquée par Alex Teklak : " Il faut un élément relayeur, au milieu, capable de réorienter le jeu, pour le faire passer d’un côté à l’autre, et bouger le bloc adverse. Cela doit être assuré par un des deux ‘6’ , Cimirot ou Raskin. On le voit parfois, mais pas encore assez, car, encore une fois, il faut insister sur les bases. Une autre option est de privilégier la contre-attaque, ou le jeu de transition rapide, et le profil d’un joueur comme Tapsoba peut aider, selon les circonstances, et ce que le Standard cherche."