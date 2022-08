Tout avait pourtant bien démarré pour le pilote Toyota, auteur du premier scratch du rallye, du côté de Velteren. Mais dès le début de la deuxième spéciale, bardaf, la Yaris N°69 volait en éclats après une impressionnante série de tonneaux.

"J’ai abordé un peu trop rapidement un gauche à haute vitesse se resserrant, expliquera le jeune Nordique.J’ai mordu dans l’herbe en sortie mais il y avait un petit fossé (wateringue) puis un rebord qui m’ont envoyé en l’air. Une petite faute a souvent de lourdes conséquences ici".

Après 5 heures de remise en état, sa Yaris devrait être à nouveau au départ ce samedi matin, l’objectif étant d’engranger de l’expérience et de viser quelques points bonus dimanche.

Rovanpera "out", Takamoto Katsuta perdant beaucoup de temps avec des soucis de boîte, Esapekka Lappi nettement moins à l’aise ici qu’en Finlande il y a deux semaines et décroché au 4erang à 37 secondes, Craig Breen toujours très irrégulier (l’ancien vainqueur yprois a de suite été refroidi par un tête-à-queue) et l’autre Puma d’Adrien Fourmaux perdant plus d’une minute au plus fort de l’averse de l’ES4, le podium se jouait entre les deux Hyundai de pointe et la Yaris d’Elfyn Evans."On va essayer de maintenir la pression, mais on n’a plus beaucoup de réserve…"avoue le Gallois relégué au 3erang à 13.7 mais n’ayant pas encore dit son dernier mot. Il compte bien encore profiter de l’absence de son désormais chef de file pour tenter de signer sa première victoire cette année.