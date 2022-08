Même avec un nouveau titre à son palmarès, la star des épreuves multiples n’est pas rassasiée."J’ai toujours envie de voir jusqu’où je peux aller. C’est ce qui me motive. Je n’ai plus rien à prouver et je n’ai pas à ressentir de pression, je veux juste voir ce que j’ai encore en moi. Mais je voudrais m’amuser. Je ne pense pas encore à mon avenir et je n’en parle que parce que vous me le demandez."

S’il y a un grand rêve que Thiam caresse encore, c’est le record d’Europe (7.032 points par la Suédoise Karolina Kluft établi les 25 et 26 août 2007 aux Mondiaux d’Osaka au Japon). "C’est une grande source de motivation",a-t-elle avoué."Il y a encore une différence entre vouloir et pouvoir, mais l’espoir secret de réussir un jour me pousse à continuer à m’entraîner très dur. Je sais que je suis meilleure qu’en 2017, lorsque j’ai réalisé mon meilleur heptathlon (7.013 points les 27 et 28 mai à Götzis) , et je ressens l’envie de transformer cela en une solide performance globale également".