Gesink, pour bons et loyaux services

L’équipe Jumbo-Visma a survolé le chrono d’ouverture à la moyenne de 56,676 km/h et placé un de ses plus fidèles lieutenants en tête du classement général. Depuis ses débuts en 2007 (et même avant dans l’équipe espoirs), Robert Gesink, 36 ans, a porté le maillot de la formation sous ses différentes déclinaisons. Cinquième du Tour en 2010, à 24 ans, encore sixième cinq ans plus tard et fort de trois top-10 à la Vuelta dont il a gagné une étape en 2016 à l’Aubisque, le Néerlandais est devenu au fil des ans un capitaine de route apprécié.