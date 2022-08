Ce Seraing n’a pas la tête d’un relégué

Il est difficile de dire si les joueurs ont entendu cette petite pique mais ils ont livré une première période tout simplement parfaite, montrant tout ce que José Jeunechamps réclame depuis de longues semaines : une présence physique sur chaque duel, des appels en profondeur et des centres précis.

C’est d’ailleurs un ballon donné entre les deux poteaux par Abanda qui amenait le penalty transformé par Marius. L’attaquant tchadien, très présent dans le pressing et les remises, se permettait même d’imiter Romelu Lukaku en jouant parfaitement de son corps pour contourner Davidson et inscrire son deuxième but de la saison, soit un de plus que lors de la totalité de la défunte campagne.

L’Animal, comme aime le surnommer son entraîneur, répondait à ses détracteurs qui lui reprochaient sa maladresse balle au pied.

À peu de chose près, Seraing infligeait à Eupen la leçon qu’il avait reçue à Anderlecht. Les Germanophones multipliaient les erreurs défensives et avec un maximum de réalisme, les Métallos auraient inscrit cinq buts à la pause. Ils devaient se contenter de trois réalisations grâce à une belle frappe tendue d’Antoine Bernier suite à un magnifique cadeau de Van Genechten.

Une deuxième période plus fébrile

Cette victoire va faire du bien à une jeune formation qui semblait paralysée par l’anxiété depuis le début de la saison. Tout le club espère désormais que ces trois points vont permettre auxgaminsde prendre confiance et de complètement se libérer sur le terrain.

Bien entendu, tous les problèmes ne sont pas encore résolus. La deuxième période a prouvé que les joueurs avaient du mal à gérer la pression offensive adverse mais, ce matin, les Sérésiens préféreront passer un bon week-end en consultant le classement général : ils laissent la lanterne rouge à Saint-Trond et ne sont plus qu’à une unité de la première formation sauvée. Ils ont également gonflé leur nombre de buts inscrits.

Ce regain de confiance ne sera pas superflu pour affronter la suite du calendrier : les réceptions de Genk et Bruges et un déplacement à Malines entre les deux. Sur le papier, trois rencontres compliquées, sauf si le speaker décide de motiver les Liégeois en annonçant son pronostic personnel…