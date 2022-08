«Si Thierry me croise, il tournera sans doute la tête»

Ce week-end, ils se retrouvent pour la première fois au départ d’un rallye. Chacun avec son nouveau partenaire. Martijn Wydaeghe pour le pilote Hyundai. Gino Bux pour son ancien copilote. Et ils ne se disent pas bonne chance."Ce n’est pas à moi de souhaiter un bon rallye à Nicolas", a déclaré un Thierry embêté par la question. Réplique de son ancien équipier: "Si je croise Thierry, le maximum qu’on échangera est un poli salut.Mais je pense qu’il préférera détourner la tête. Moi pas. Je n’ai rien à me reprocher. Mais je n’ai rien de spécial à lui dire non plus."

En procès l’an prochain

Pourquoi tant de haine après s’être autant appréciés ?"Il m’en veut surtout, apparemment, car je lui fais un procès qui ne débutera que l’an prochain. Je veux juste faire respecter mes droits, poursuit Nicolas Gilsoul qui, du coup, est devenu le mauvais, persona non grata chez Hyundai.J’ai mangé mardi au même restaurant que mon ancienne équipe. Certains sont venus me dire bonjour, les autres semblaient tétanisés. Je ne sais pas ce qu’on leur a raconté."L’ancien copilote du quintuple vice-champion pense-t-il que Thierry va rééditer ici son succès de 2021 ?"Sa situation est un peu stressante. Il vit une saison difficile. Ce n’est pas évident quand cela ne veut pas. Il est obligé de gagner dimanche et, s’il le fait, tout le monde trouvera cela normal."

«Plus question de me brader»

Gilsoul, lui, est de retour en Mondial après 19 mois d’absence."Je n’ai vraiment pas l’impression de disputer une course mondiale ici. C’est juste Ypres, une manche du championnat de Belgique auquel je participe aux côtés de Gino Bux. D’ailleurs, on n’est pas inscrits en WRC2. À quoi bon payer le double d’engagement pour être obligé d’utiliser de l’essence moins performante et perdre quelques chevaux ? OK, on part un peu plus loin, mais cela ne change pas grand-chose. Stéphane Lefebvre risque d’être intouchable. C’est son rallye de l’année. Une épreuve très difficile. Nous essayerons d’être les meilleurs Belges du BRC, mais ce ne sera pas évident. L’an dernier, Cracco l’a emporté sans être le plus rapide. Il faut juste éviter les erreurs, les crevaisons."

Pas de retour en vue donc au top du WRC ?"Non. J’ai eu quelques discussions avec des jeunes pilotes, mais ils ne savaient pas me payer convenablement. Plus question, comme à 25 ans, d’investir, de prendre de gros risques et de me brader en roulant à tout prix pour 10 % de ce que je vaux. Aujourd’hui, j’ai 40 ans. Je ne vis plus chez papa et maman. J’ai une maison à payer. Une famille à nourrir. Je préfère dès lors me concentrer sur mon job et prendre du plaisir en Belgique avec Gino, un programme pour lequel je suis rémunéré comme un pro."

Plus dans la lumière, mais toujours avec le feu sacré.