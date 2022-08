L’examen de maturité est réussi

Des gamins et une organisation

Peut-on même parler de moins bien jouer ? Les puristes souligneront l’application avec laquelle les Mauves ont respecté l’organisation tactique mise en place. Elle a pris dix minutes à se fixer – le temps de forcer Van Crombrugge à un double arrêt capital (10e) – mais n’a ensuite jamais semblé être inquiétée avant que les Mauves ne mènent 0-1 (57e). Il a fallu faire le gros dos lors des quelques minutes qui ont suivi et en fin de partie. Reculer, oui, mais pas céder. Le message de Mazzù était bien passé dans le vestiaire. Apprendre à gérer les temps faibles sans encaisser sera un élément décisif cette saison.

Les supporters, eux, se seront certainement réjoui du caractère affiché. Anderlecht a aligné une demi-équipe de gamins mais a joué avec une grosse maturité, ne paniquant pas malgré les coups de Suisses plus roublards. Impossible de ne pas citer Adrien Trebel quand on évoque l’attitude du groupe. Il est le dépositaire de la mentalité prônée par Mazzù. Il aurait aimé jouer plus de 10 minutes avec son épaule déboîtée si cela avait été possible. Pour ce premier grand test défensif de la saison, Anderlecht s’en sort avec mention.

Une frappe, un but

Anderlecht a acquis un côté chirurgical depuis le début de saison. Selon les statistiques, les Mauves surperforment devant le but. Le match à Berne n’a pas fait office d’exception. Anderlecht n’avait pas obtenu le moindre tir cadré dangereux avant le but de Hannes Delcroix (0-1, 57e). À part sur une frappe dévissée de Verschaeren (26e) et un centre de Silva (55e), les Bruxellois ne se sont que rarement approchés du but adverse. Pas grave. Il suffit d’une erreur de Meschack Elia – testé à Anderlecht à l’époque – pour faire basculer la rencontre. Exploiter la moindre faille adverse est une obligation dans un match que l’on ne parvient pas à dominer. Esposito pourra toutefois regretter de ne pas avoir planté le 0-2 dans les derniers instants. Quoi qu’il en soit, les Mauves ont réalisé la bonne affaire. Rien n’est encore fait, certes, il reste un match retour, mais les voyants sont au vert.