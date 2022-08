«Il me reste dix jours pour bien préparer l’US Open»

«Des moments compliqués»

Pour son retour à la compétition, au tournoi de Cincinnati après sa blessure aux abdominaux et son abandon à Wimbledon, l’Espagnol a été battu d’entrée de jeu en trois sets par le Croate Borna Coric (7-6, 4-6, 6-3). En manque de rythme et de précision, Nadal n’a pas proposé son meilleur tennis. Mais pouvait-il en être autrement pour cette reprise ? Malgré toutes ses qualités, le Majorquin demeure un joueur comme un autre, qui a besoin de retrouver des repères tennistiques et de la confiance dans son physique après un arrêt pour blessure. Et pour le moment, le plus important se situe bien là pour l’Espagnol. "Je n’ai pas joué mon meilleur match, c’était quelque chose qui pouvait arriver,disait-il.Historiquement, ce tournoi de Cincinnati a souvent été difficile pour moi. Je suis de retour après des moments compliqués et je dois l’accepter. Il ne reste plus qu’à féliciter Borna, il a mieux joué. Lorsque, comme moi, vous avez encore une cicatrice, la ligne de déchirure est très fine. Lorsque, à cause de la cicatrice, vous n’avez pas assez de flexibilité, vous le sentez. Il faut être prudent. Mais je suis positif malgré cette défaite. J’ai pu m’entraîner une semaine ici, j’ai donné le maximum au quotidien. J’ai bien mieux joué à l’entraînement que contre Coric. Cela aurait été mieux de gagner, mais il me reste dix jours pour préparer New York."

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que Rafael Nadal arrivera sur un Grand Chelem en manque de préparation. Il sait quelle routine mettre en place et quel travail réaliser pour se donner une chance de briller lors du dernier Majeur de la saison."Mentalement, je dois aller de l’avant, motive-t-il.Au niveau de l’entraînement, je dois me mettre en mode Grand Chelem, m’entraîner comme il faut pour être compétitif dès le début du tournoi. J’espère y parvenir. Je dois avancer et commencer à penser à l’énergie que le public me donnera à New York. C’est un endroit particulier pour moi ; j’y ai vécu des moments inoubliables. Je vais faire tout mon possible chaque jour."

Titré à New York en 2010, 2013, 2017 et 2019, Nadal garde dans un coin de sa tête l’espoir d’y décrocher un cinquième sacre dans trois semaines :"Un Grand Chelem, c’est toujours un tournoi différent, mais cela reste du tennis. Si je ne joue pas bien, je vais connaître le même scénario qu’à Cincinnati. Le positif, c’est qu’il me reste une dizaine de jours et que le temps doit me permettre de me sentir de mieux en mieux. J’avance étape par étape, on verra où cela me mènera."Si c’est à un 23titre en Grand Chelem, on pourra à nouveau parler d’exploit.