Evenepoel: «Je n’ai jamaisaussi bien grimpé»

«Mon grand chantier de l’année»

Grimper des cols très pentus, qu’ils soient courts ou longs, c’est bien là l’un des défis du vainqueur de Liège-Bastogne-Liège."C’est mon grand chantier de l’année",précise-t-il. Ces derniers mois, il s’est isolé en altitude, en Sierra Nevada puis à Livigno, afin de progresser dans ce domaine. Il a escaladé jusqu’à l’écœurement le Mortirolo et le Stelvio, deux géants italiens. Et cela semble avoir déjà porté ses fruits lors de la Clasica San Sebastian où il caressa les pédales sur les pentes de l’Erlaitz (4 km à 10,4 % de moyenne). Mais ici, il lui faudra enchaîner de tels efforts plusieurs jours de suite s’il veut exister au classement général. Sa capacité à tenir le choc en haute montagne sera aussi mise à l’épreuve. Pour rappel, le seul jour où il craqua au Tour de Suisse, ce fut sur les rampes du Paso de Novena, dont le toit culmine à plus de 2000 mètres. Il faudra aussi voir comment il récupérera en troisième semaine."Je veux transformer ce point d’interrogation en un point d’exclamation",assure-t-il calmement.

Les pieds sur terre

C’est à ce prix qu’il peut espérer exister au classement général. "Il est difficile de dire quel résultat final me satisferait. Trois semaines, c’est long. Disons qu’on va déjà essayer de gagner une étape et, si je suis toujours placé en ordre utile après le contre-la-montre d’Alicante (le 30 août), on tentera de réussir quelque chose de bien."

N’allez pas croire qu’il s’imagine dans la peau du successeur de Freddy Maertens, dernier vainqueur belge de la Vuelta en 1977 ou qu’il se voit marcher sur les traces de Johan De Muynck, ultime Belge à avoir remporté un Grand Tour, le Tour d’Italie 1978 en l’occurrence. Il n’a pas cette prétention-là. Mais il a fait le travail pour arriver à Utrecht dans des conditions optimales, même s’il a dû acter, ce jeudi, le départ de son directeur sportif, Klaas Lodewijck, contrôlé positif au Covid.

"Mon état de forme n’a rien de comparable avec celui que je détenais au départ du Giro 2021. À l’époque, j’avais cinq semaines de préparation. Cette fois, j’ai pu consacrer deux mois entiers à préparer la Vuelta après une première partie de saison très riche."Cette montée en puissance, il l’a opérée en stage, loin de l’attention qu’il suscite en Belgique."Ça a été le bon choix, je pense. J’ai pu rester concentré sur ce que j’ai à faire, sans me préoccuper de ce que l’on dit de moi au pays."

Un équilibre à trouver

À 22 ans, il a hâte de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Ce, dès ce vendredi soir au cours d’un contre-la-montre par équipes où sa formation entend briller."Durant cette Vuelta, on va aussi apprendre des grosses écuries que sont Ineos et Jumbo-Visma, habituées à jouer la gagne dans les Grands Tours."Mais si Remco et sa bande peuvent jouer un tour aux collectifs emmenés par Richard Carapaz et Primoz Roglic, ils ne se gêneront pas."Si on gagne ce chrono, ça nous enlèvera un poids des épaules."Cela amènera par contre le maillot rouge au sein du Wolfpack dès le premier jour."Dans ce cas, ce ne sera pas moi qui le porterai car je ne franchirai pas la ligne en premier", assure le prodige de Schepdaal.

Après avoir prouvé qu’il peut écraser la concurrence sur les courses d’un jour et d’une semaine, le voilà désormais face à un nouveau défi : celui de pouvoir peser sur les débats durant trois semaines."Cela requiert de trouver l’équilibre entre une tactique offensive et une stratégie défensive",conclut-il. Ce vendredi, en revanche, il faudra tout donner.