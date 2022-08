De l’or et encore de l’or pour Nafissatou Thiam

En évoquant Nafissatou Thiam, les journalistes français ont pour habitude de parler de"double double".Et bien, ils peuvent en changer et désormais qualifier la Namuroise de"triple double".Oui, double championne olympique, du monde et, désormais, d’Europe. En décrochant ce nouveau titre, ce jeudi soir, à Munich, après un 800m humide et parfaitement géré (2:17.95), un mois après les Mondiaux d’Eugène (Etats-Unis), la Namuroise a démontré qu’elle était bien la reine de l’heptathlon. Elle a totalisé 6628 points, soit 96 de plus que Sulek, médaillée d’argent.