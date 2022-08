Yves Matton : « Le WRC1 n’était pas ma solution pour l’avenir »

Yves, la page FIA tournée depuis neuf mois, quelles sont vos activités à ce jour?

Il y a deux volets. Le premier est la reprise de ‘My Vintage’avec l’achat et la vente de voitures de loisir allant de la Ferrari à la Mehari. J’ai ouvert une nouvelle section collection-compétition de voitures de rallye allant de 1987 à 2007, soit de la fin des Groupe B au début des WRC. J’ai déjà une vingtaine d’autos que je vais négocier auprès de passionnés comme moi. Le but est de créer une galerie. Chaque pièce vaut entre 100 et 500 ou 600000 euros. Je n’ai pas voulu étendre aux Groupe B car là, les prix flambent vraiment. Pour une Peugeot 205 T16 Evo, par exemple, il faut compter entre 1,5 et 2 millions d’euros.

Ensuite il y a l’organisation, les 8 et 9 octobre à Huy, du premier Rallye Porsche.

Exact. J’ai adapté et développé le concept de Christophe Jacob avec l’Escort Rally en créant un week-end 100% dédié à la marque avec quatre épreuves: une balade entre Huy et Stavelot, un codriving caritatif, une épreuve de régularité et un rallye de vitesse avec 3x3 spéciales (Ben Ahin, Clavier et Huccorgne). Toute personne possédant une Porsche, historique ou moderne, de route ou de compétition, peut choisir la formule convenant le mieux à son auto.

Y aura-t-il des grands noms au départ?

Oui. Quelques pointures étrangères seront bientôt annoncées. Normalement, j’espère aussi avoir Jacky Ickx. Tout comme Patrick Snijers et Marc Duez.

Vous avez aussi toujours la casquette de manager?

Non. J’aide Sébastien Bédoret et un jeune copilote français inconnu. Mais je ne suis pas manager pour autant et ce n’est pas avec cela que je vais avoir mon yacht dans le port de Monaco.

Quel est votre avis sur les WRC1 Hybrides, une nouvelle catégorie que vous avez créée, votre principal ouvrage lors des quatre ans passés à la tête du rallye pour la FIA?

C’est très simple : sans version hybride, il n’y aurait plus de constructeurs. Grâce à cela, Ford, Hyundai et Toyota ont resigné pour trois ans, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire du rallye. L’introduction des châssis tubulaires est un vrai pas très positif notamment au niveau de la sécurité. C’est le début d’une nouvelle ère, une porte ouverte. Il n’est plus obligatoire de partir d’une voiture de route. Un constructeur comme Prodrive pourrait créer une WRC1 comme ils ont développé leur Hunter pour le Rally-raid.

Où se situe l’avenir de la discipline?

Mon idée était plutôt de se diriger vers du WRC2 Plus avec des châssis tubulaires et donc la possibilité d’attirer plus de constructeurs au sens large. Mais mon président Jean Todt a imposé une autre direction. Il voulait suivre la voie des constructeurs traditionnels et de la technologie. Je n’avais pas le choix. Mais je ne vois aujourd’hui pas d’autre marque arriver avec la formule actuelle. Pour assurer l’avenir, il fallait selon moi plutôt faire table rase du passé quitte à avoir une ou deux années difficiles. C’est la différence entre une vision fin de mandat ou à plus long terme.

Pourquoi ne pas avoir continué à la FIA?

J’ai respecté ma parole en restant les quatre ans du dernier mandat de Jean Todt mais ce n’est clairement pas le côté du sport auto qui m’a le plus plu. J’avais fait le tour de la question. J’ai travaillé pour quelqu’un que j’estimais légitime en sport auto. Mais je ne retiendrai pas grand-chose de cette époque. C’est dommage. Je n’ai sans doute pas été à la bonne période avec un monsieur qui a fait énormément pour le sport auto.

Avez-vous postulé pour remplacer Andrea Adamo chez Hyundai?

On a eu des échanges mais il n’y a pas eu de suite…

Pourquoi Toyota rafle tout depuis des années?

Car ce sont les seuls à faire les choses convenablement. À mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Avec les budgets adéquats. On ressent cet esprit de corps à la recherche de la seule chose intéressante qui est le résultat. Contrairement par exemple au groupe Stellantis qui a sacrifié le sport sur l’autel de l’efficience économique. On ne dirige pas une équipe sportive comme une PME.

Que manque-t-il à Ford?

Un pilote de pointe. J’espère qu’ils vont pouvoir récupérer Ott Tanak. Kris Meeke ferait du meilleur boulot que Breen. Quitte à casser des voitures, autant faire des scratches.

Et à Hyundai?

Quelqu’un qui a la légitimité, le charisme pour mener le bateau et mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Christian Loriaux, par exemple, n’est toujours pas directeur technique.

Les deux Sébastien, Loeb et Ogier, sont désormais préretraités. Qui est leur successeur?

Clairement Kalle Rovanpera qui va prendre les huit titres qui viennent. Il est étonnant. Il a déjà une incroyable maturité pour un type de 21 ans. Le seul risque est qu’il se lasse.

Pour le battre, ne faudrait-il pas un Neuville ou un Tanak dans la même équipe?

Thierry est encore sous contrat avec Hyundai pour trois ans, non ? Il va être intéressant de voir ce que va faire Ott qui, lui, est en fin de bail. Mais je ne connais pas son état d’esprit. Est-ce qu’il veut encore gagner beaucoup d’argent ou remporter des courses et redevenir champion du monde ?

Thierry Neuville peut-il encore être sacré?

Je vous répondrais avec une comparaison. Est-ce que Loeb et Citroën étaient battables? Aujourd’hui, on peut se poser la même question pour Toyota et Rovanpera.

Pourquoi n’a-t-il jamais été sacré auparavant?

Car il est tombé face à des phénomènes. Loeb, Ogier et maintenant Rovanpera. Excusez-moi mais quand vous avez un gars qui dans la dernière spéciale en Estonie, dans la boue, colle 20 secondes à tout le monde et arrive au TRC avec un grand sourire, on peut dire qu’on assiste à l’éclosion d’un phénomène.

Ypres en Mondial pour la deuxième année consécutive, c’est le rêve, non?

On le doit essentiellement au bon travail de l’équipe d’Alain Penasse mais aussi à des circonstances exceptionnelles. Mais il ne faut pas se faire d’illusions pour l’avenir dans un pays comme la Belgique où on n’arrive pas, au niveau du sport automobile, à rassembler les efforts des différentes communautés et où la fédération ne fédère pas autour du projet WRC. On ne pèse pas bien lourd par exemple face au Kenya soutenu par son président.

Que pensez-vous du fait que le rallye ne passe plus en Wallonie?

C’est regrettable, mais il n’y a personne pour mener le projet à un niveau national. Cela n’a déjà pas été le cas la première année. Il aurait fallu que quelqu’un prenne son bâton de pèlerin pour aller convaincre les différents ministres de soutenir le projet.

Que devraient faire les promoteurs pour rendre le WRC encore plus populaire auprès du grand public?

Sortir de leur zone de confort. WRC Plus par exemple est un super produit, top pour les fans. La plateforme est bonne, mais trop formatée. C’est toujours la même chose. Il faut investir comme Agag l’a fait par exemple avec la Formula E. On peut discuter sur la qualité du produit, mais il s’est mouillé la chemise. Après, il faudrait que les pilotes communiquent un peu plus, soient plus charismatiques, disent plus les choses.

C’est quoi la meilleure stratégie pour la carrière d’un pilote?

Etre dans la meilleure équipe, donc aujourd’hui c’est essayer d’aller chez Toyota, indépendamment du reste. Et ensuite mettre l’équipe de ton côté, qu’elle te soit dévouée. Si ton but est de gagner le plus d’argent et que la meilleure équipe ne peut te l’offrir, ce n’est pas la bonne stratégie.

Thierry Neuville peut-il remporter son premier rallye de la saison à Ypres ce week-end?

S’il montre la même motivation que Tanak en Finlande, oui. Mais là, les deux derniers rallyes, ce n’était pas Thierry qui conduisait. Il avait l’air dépité.

C’est quoi en Belgique l’après-Neuville?

Camille Mazuin (rires). Bah oui, à partir du moment où la fédération a décidé de faire une filière filles. Maintenant, il faut bien se rendre compte quon a vécu des années exceptionnelles. S’il y a quinze ans, on nous avait dit qu’il y avait un Belge qui allait remporter quinze victoires mondiales, on ne l’aurait pas cru.

Vous ne seriez pas intéressé par la poste de président du RACB?

Non, car c’est un système verrouillé. C’est un monde à part dans lequel ils s’élisent entre eux. Cela m’intéresserait uniquement si je pouvais faire, entre guillemets, la «révolution». Si le conseil d’administration était composé uniquement de personnes connaissant quelque chose au sport automobile…