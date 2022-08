La rumeur mercato improbable du jour: un club turc suivrait Eden Hazard

Pourtant, les rumeurs vont bon train. Ainsi va la vie du mercato. Ce mercredi, la presse turque annonce un intérêt du... Galatasaray pour le Belge de 31 ans. "Dursun Özbek (NDLR le président du Gala) a promis de transférer une star aux fans de Galatasaray", assure Fotomaç, un journal local. "Après les transferts de Mertens et Torreira, Eden Hazard sera la prochaine étoile à rejoindre Istanbul."

Le journal évoque deux raisons qui pourraient pousser le Brainois à poser ses valises sur les rives du Bosphore: Dries Mertens et son rôle de second couteau au Real. "Son ami chez les Diables va essayer de jouer un rôle pour sa venue. Le but est de le persuader que le club est un bon choix", continue Fotomaç. "Le Real Madrid est déçu du rendement d'Eden Hazard depuis son arrivée et il n'a pas eu l'efficacité souhaitée depuis que le club a déboursé 115 millions pour lui en 2019. Le Real cherche depuis longtemps à se débarrasser de son faramineux contrat. Cependant, en raison de son salaire annuel, aucun prétendant n'est parvenu à le faire venir."

Selon nos confrères, le club stambouliote serait prêt à offrir 4 millions d'euros de salaire tandis que le reste devrait être payé par la Casa Blanca (selon la presse espagnole, il gagne environ 16,5 millions d'euros par an à Madrid). Fotomaç cite une source anonyme: "Un entraîneur turc, qui entretient des liens très étroits avec des footballeurs belges, a expliqué que convaincre le Real ne sera pas difficile. La capacité du club jaune et rouge à payer le salaire du joueur sera déterminante pour la réalisation de cette opération." Rien de très fiable donc.

Eden Hazard va rester

Disons-le tout de suite, la crédibilité de cette information est proche de zéro. Son envie personnelle est de rester dans la capitale espagnole où il se sent bien. Depuis plusieurs mois maintenant, le joueur tord le cou aux différentes rumeurs. "Je veux prouver aux gens que je peux jouer dans cette équipe", avait-il confié à ESPN pendant la préparation. "Je veux juste pouvoir montrer ce que je peux faire." S'il n'a pas joué lors de la Supercoupe contre Francfort, il a disputé plus de 30 minutes contre Almeria. Selon les mots de son entraîneur, le capitaine des Diables est monté sans complexe. "Il a énormément provoqué son latéral droit aujourd'hui, malgré des espaces très restreints."

Certes, Eden Hazard ne jouera pas les premiers rôles cette saison. Mais il aura de toute façon plus de temps de jeu que l'an dernier. "Quand il est entré, Hazard a été bon, il s'entraîne bien et je crois qu'il aura du temps de jeu cette saison", a poursuivi l'Italien. D'autant plus que le calendrier jusqu'à la Coupe du monde cet hiver sera démentiel.