«Anderlecht veut Zirkzee», selon Bild

La vente de Sergio Gomez pour 15 millions € permet à Anderlecht de se bouger sur le marché des transferts. Même si le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat, son prix dépasse les 10 millions grâce à ses stats chez les Mauves (18 buts et 13 assists) et en U21 des Pays-Bas (7 buts et 3 assists lors des qualifications pour l’Euro). Mais Zirkzee a le potentiel pour être revendu beaucoup plus cher dans quelques années.