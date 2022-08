Premier en piste, Alexander Doom n’a pas réussi à se qualifier pour la finale, terminant à la 6e place de sa course, en 45.77. Parti à fond, comme d’habitude, le champion de Belgique était encore avec les meilleurs à l’entrée de la dernière ligne droite, mais il n’a pu résister au retour de plusieurs adversaires. Avec 45.77, Alexander était éliminé. Cruelle déception…

Mais ce n’était rien au regard de ce qui s’est produit dans la deuxième demi-finale, celle de Kevin Borlée. Alors qu’il semblait bien en jambes, celui-ci coupa son effort peu avant la mi-course. Kevin se tint l’arrière de la cuisse droite et sortit de la piste.

"J’ai ressenti une vive douleur dans l’ischio droit après environ 180 m. Et j’ai préféré m’arrêter tout de suite. J’avais déjà une gêne derrière le genou, ce qui m’arrive assez souvent. Sinon, je me sentais bien. L’échauffement s’était bien passé. Je pense que ce n’est pas si grave, même si je ne suis pas optimiste pour la suite de la compétition. Ce sera trop court pour me soigner. L’an dernier, aux Jeux, j’ai été victime d’une blessure au tendon. Ici, c’est différent. C’est une blessure musculaire. Quoi qu’il arrive, le relais peut se débrouiller sans moi… Et puis, je suis surtout heureux pour Dylan !"

Engagé dans la troisième série, le jeune frère ne s’est pas laissé décontenancer par la situation. Au couloir 3, il a terminé à la 2e place, en 45.67, synonyme de qualification directe pour l’apothéose.

"Je me suis arraché dans les cinquante derniers mètres pour cette qualification. Après trois semaines sans course, je ne savais pas où me situer."

La blessure de Kevin, juste avant, ne l’a pas perturbé !

"Je ne savais pas ! Je n’ai pas regardé les courses précédentes. J’étais concentré sur la mienne. Mais c’est évidemment une mauvaise nouvelle."

Et maintenant la finale…

"Oui, tout y est possible ! Ce sera une belle course qui ponctuera une belle saison."

Au bonheur de Cynthia

Côté féminin, Camille Laus n’a pu reproduire son excellente prestation de la veille, en séries, quand elle a bouclé son tour de piste en 51.91. Là, c’était… 54.28, un chrono à oublier au plus vite.

"Je ne sais pas comment j’ai pu courir aussi mal. Passons…"

Mais Camille retrouva le sourire grâce à Cynthia Bolingo qui termina à la 2e place, en 50.83, derrière Femke Bol. À genoux sur la piste comme pour remercier les dieux du stade, félicitée par la star néerlandaise, Cynthia a particulièrement savouré sa qualification pour la finale.

Et pourtant, elle était passée par le chas de l’aiguille quand, après avoir bougé dans ses starting-blocks, elle reçut un carton jaune. Et non le rouge, qui aurait été synonyme de disqualification…

"Je suis, bien sûr, très satisfaite car cette qualification a une saveur unique, compte tenu des circonstances. Surtout avec ma blessure avant d’arriver ici. Concernant mon souci au départ, j’ai, en fait, été gênée par une guêpe. Perturbée, j’ai effectivement bougé dans les blocks. Mais pas au point de commettre un faux-départ. Du reste, les juges ont regardé la vidéo et vu que ce n’était pas de ma faute. Terminer deuxième derrière une athlète comme Femke Bol, qui s’est baladée, ce n’est pas mal. En finale, je donnerai le meilleur de moi-même !"