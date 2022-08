Championnats européens: Fabio Van den Bossche 6e de l’omnium, «trop de repos entre les épreuves»

"J’ai très bien commencé la journée en gagnant le scratch, l’épreuve qui me convient le moins. J’ai eu une défaillance dans l’élimination. J’en ai été fortement déçu. J’ai aussi perdu beaucoup de points. J’avais un bon feeling dans la course aux points. Je voulais aller chercher le titre. Mais il était difficile de prendre un tour. J’ai essayé. Ils ont roulé dans ma roue et je savais que d’autres concurrents peuvaient en profiter. C’était une course difficile. Pourtant, je ne suis pas complètement insatisfait. Je vais essayer de me souvenir du positif et d’aborder la course par équipes (le Madison) ce mardi avec un bon sentiment. "

Ce Madison (aussi appelée Américaine) est un autre grand objectif pour Van den Bossche. Il roulera avec Robbe Ghys, qui a montré sa grande forme vendredi en décrochant la médaille d’argent dans la course aux points. "Nous visons le meilleur classement dans cette épreuve. Robbe est très bon. Il a prouvé qu’il est l’un des meilleurs coureurs sur piste du moment. C’est un honneur d’être au départ avec lui. Nous irons encore à fond", a garanti Van den Bossche.