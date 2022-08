Mondiaux d’équitation: Michèle George décroche aussi l’or du fresstyle en paradressage

C’est le 4e titre mondial de Michèle George, 42 ans. Elle avait décroché ses deux premières médaille d’or en 2014 à Caen, où elle avait été sacrée dans l’épreuve individuelle test avec Rainman et en freestyle avec Best of 8. Elle avait aussi décroché l’argent en freestyle en 2010 avec Rainman.

Michèle George, avec Best Of 8, avait aussi conquis l’or olympique à Tokyo en individuel test et freestyle, grade V.

La délégation belge quitte le Danemark avec trois médailles: les deux de Michèle George et l’argent de Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) dans le concours individuel de saut d’obstacles.