L’Antwerp, sauvé par Butez dans les derniers instants, s’impose à Eupen grâce à un autobut (0-1)

Une première période peu passionnante

Chez les Pandas, la défaite à Genk a laissé des traces puisque l’exclusion de Stef Peeters et la blessure d’Abdul Nurudeen ont obligé Bernd Storck à titulariser Gary Magnée et Lennart Moser. Du côté anversois, Mark van Bommel a gardé sur le banc Anthony Valencia et lui a préféré Koji Miyoshi.

S’il a eu la possession du ballon, l’Antwerp ne s’est pas créé de réelles occasions même si Michael Frey est passé près du but sur un centre au second poteau de Michel-Ange Balikwisha (12e).Voyant que le gardien adverse était trop avancé, Toby Alderweireld a tenté sa chance de son camp. Le gardien était battu mais l’envoi du Diable rouge est passé à côté du but eupenois. Les spectateurs n’ont pas eu non plus grand-chose à apprécier de la part des Pandas, qui ont obtenu un penalty pour une faute de Richie De Laet sur Regan Charles-Cook, mais le VAR a interpellé l’arbitre Jan Boterberg pour lui indiquer que la poussée avait été commise juste à l’extérieur de la surface de réparation (45e+2).

Eupen trouve la barre transversale, un autobut délivre l’Antwerp

Au retour des vestiaires, Eupen était plus en verve et Isaac Nuhu, qui a mis De Laet dans le vent, a tiré à côté (46e). La défense anversoise a connu un moment de doute quand, sur un centre de Magnée, Aldeweireld a surgi pour expédier le ballon en corner (57e). Sur celui-ci, Jan Kral a vu son coup de tête heurter la transversale (58e).

Le moment était venu pour le coach visiteur de changer le duo Miyoshi-Frey pour le remplacer par celui composé par Valencia et Vincent Janssen (62e). Cette intervention a été bénéfique puisque l’Antwerp a repris des couleurs et Moser a fait le ménage devant son but sur un ballon catapulté par Radja Nainggolan (71e). Le gardien allemand a néanmoins été bluffé par son défenseur, Lambert, qui a dévié dans son but un centre-tir de Valencia (78e).

Butez décisif dans le temps complémentaire

Dans les derniers instants de la rencontre, Eupen fait le forcing pour arracher le point du nul. À la 99e minute (avec les pauses fraîcheurs, les minutes de temps complémentaires sont plus longues qu’en temps normal), Jan Kral contrôle de la poitrine dans le rectangle avant d’envoyer une frappe puissante. Le ballon rebondit, mais Butez se détend parfaitement pour dévier ce ballon.

Sur un corner une minute plus tard, Offermann est à la réception d’un second ballon dans le petit rectangle. L’attaquant adresse une tête, mais Butez sauve une nouvelle fois ce ballon d’un superbe arrêt sur sa ligne. Les Pandas ont du mal à y croire tant ils ont été proches de l’égalisation. Le score ne changera plus, et l’Antwerp conserve son avantage de 0-1.