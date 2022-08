DIRECT | Anderlecht avec Stroeykens dans le onze de base face à Saint-Trond (0-0)

La grande question pour les supporters anderlechtois est la suivante: qui accompagnera Fabio Silva à la pointe de l’attaque bruxelloise? Peu en verve face à Paide, Esposito pourrait être mis de côté. Sur le synthétique de Saint-Trond, Mazzù a privilégié le jeune Mario Stroyekens, bien monté cette semaine.

Chaleur extrême sur le synthétique

Le match débute sous une chaleur de plomb: un terrain synthétique comme celui de Saint-Trond absorbe la chaleur, il fait donc 42 degrés au Stayen au coup d’envoi.

La première occasion vient du côté de Saint-Trond. À la 11e minute, Brüls adresse une frappe puissante de l’extérieur du rectangle. La frappe est trop axiale, mais Van Crombrugge relâche difficilement le ballon. Hayashi suit et tire immédiatement, mais le portier mauve intervient.

Deux minutes plus tard, au tour des Mauves de manquer une occasion. Debast adresse une superbe passe dans le dos de la défense des Canaris. Stroeykens a bien suivi et se retrouve seul face à Schmidt, mais le portier réalise une superbe sortie et sauve les siens.

Les compos :

Saint-Trond: Schmidt, Bauer, Leistner, Al-Dakhil, Konaté, Boya, Hashioka, Keita, Brüls, Bruno, Hayashi

Anderlecht:Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Trebel, Amuzu, Verschaeren, Refaelov, Stroeykens, Silva

Le direct:

Les stats :