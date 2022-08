À la 19e minute, Cucurella, la nouvelle recrue des Blues, adresse un bon centre sur corner. Le ballon est repris d’une superbe volée par Kalidou Koulibaly(1-0, 19e). Premier but pour le défenseur sénégalais, lui aussi arrivé à Chelsea cet été.

À la 68e minute, mis sous pression par le gegenpressing de Tottenham, Jorginho perd le ballon dans son rectangle. Pierre-Emile Højbjergtente sa chance d’une frappe en dehors des 16 mètres qui trompe Édouard Mendy (1-1, 68e). Les Spurs reviennent dans le match! Conte et Tuchel, les coachs des deux équipes, s’échafourent sur le banc de touche. La rencontre est on ne peut plus tendue!

Les Blues vont rapidement réagir. À la 77e minute, Sterling est trouvé face au rectangle. L’attaquant sert Reece James, complètement esseulé sur le côté droit. Le défenseur ne tremble pas et redonne l’avantage à son équipe (2-1, 77e). Stamford Bridge explose de joie.

Mais les hommes de Conte n’ont pas dit leur dernier mot. Dans la dernière minute du temps complémentaire, Harry Kaneest trouvé sur un corner dans le petit rectangle. L’attaquant anglais adresse une tête qui trompe Mendy (2-2, 90e+6). Quelle fin de rencontre!

Le match se termine donc sur un nul. Au coup de sifflet final, Conte et Tuchel s’écharpent une nouvelle fois au moment de se serrer la main. Une rencontre mémorable entre les deux clubs ennemis, qui promet encore beaucoup de spectacle dans cette saison 2022-2023 de Premier League.