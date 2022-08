Anderlecht s’impose avec la manière face à Saint-Trond et confirme sa montée en puissance (0-3)

Chaleur extrême sur le synthétique, Schmidt sauve Saint-Trond

Le match a débuté sous une chaleur de plomb: un terrain synthétique comme celui de Saint-Trond absorbe la chaleur, il faisait donc 42 degrés au Stayen au coup d’envoi. Des pauses fraîcheurs ont été mis en place tous les quarts d’heure.

La première occasion vient du côté de Saint-Trond. À la 11e minute, Brüls adresse une frappe puissante de l’extérieur du rectangle. La frappe est trop axiale, mais Van Crombrugge relâche difficilement le ballon. Hayashi suit et tire immédiatement, mais le portier mauve intervient.

Par la suite, les Mauves ont mis le pied sur le ballon et ont eu le monopole des occasions. Stroeykens reçoit un ballon dans le dos de la défense des Canaris, mais manque son face-à-face avec Schmidt (14e).

Quatre minutes plus tard, encore sur un ballon dans le dos de la défense, Silva est fauché par Schmidt dans le rectangle. Les hommes de Mazzù réclament un pénalty, mais le portier japonais avait bien touché le ballon juste avant.

À la 35e minute, Trebel adresse un centre parfait sur coup franc. Le ballon atterrit sur la tête de Fabio Silva: Schmidt est battu mais le cuir vient s’écraser sur le poteau. Le Sporting n’était pas en réussite en ce début de rencontre.

Le Sporting fait le break en 7 minutes

Tout vient à point à qui sait attendre: les hommes de Mazzù sont finalement récompensés avant la pause, et d’une superbe manière. Tous le secteur offensif mauve combine, à base de bons appels dans le dos et de passes léchées. Amuzu donne le ballon à Stroeykens dans le rectangle qui lui remet d’une belle talonnade. Amuzu centre vers Refaelov, et c’est but (0-1, 43e)!

Schmidt sauve les siens d’un second but quelques minutes plus tard en sortant bien sur une reprise de Silva au point de pénalty (45e+3). Mais le Sporting va tout de même parvenir à faire le break avant la pause. Sur un corner joué court, Trebel adresse un centre sur la tête de Fabio Silva. L’attaquant portugais reprend le cuir d’une tête croisée, qui finit cette fois au fond des filets (0-2, 45e+5). Les Bruxellois repartent au vestiaire avec un avantage mérité de deux buts.

Anderlecht recule en seconde période

Anderlecht recule en début de seconde période, et montre plus de difficulté à ressortir proprement. Le Sporting aurait toutefois pu obtenir un pénalty après un accrochage sur Silva dans le rectangle lors d’un coup franc.

Les Canaris poussent sollicitent Van Crombrugge à plusieurs reprises, sur des tirs de Al Dakhil (51e) et Kagawa (57e). Saint-Trond ne trouve malgré tout pas de solution, et la frustration monte. À la 70e, Brüls balaye Verschaeren à 70 mètre de ses buts alors qu’il était hors de portée du ballon. Monsieur Laforge n’a adressé qu’un jaune au milieu de terrain, même après le check de la VAR.

Les Mauves vont tuer le suspens à un quart d’heure de la fin de rencontre. Sur une contre-attaque, Silva récupère un ballon et remonte le terrain avec celui-ci. Il cède le ballon à Raman, lancé à la droite du rectangle. L’attaquant monté en jeu adresse une frappe puissante qui termine dans la lucarne (0-3, 74e).

À la 86e minute, Murillo est lancé tout seul à la limite du hors-jeu face à Schmidt, mais le Panaméen manque son face-à-face.

Anderlecht s’impose avec la manière face à Saint-Trond sur ce score de trois buts à zéro. Grâce à cette victoire, Anderlecht monte provisoirement à la première place du classement, en attendant le match de l’Antwerp. Les hommes de Mazzù sont en confiance avant le match face aux Young Boys Berne ce jeudi en barrage de Ligue Europa Conférence.

Les compos :

Saint-Trond: Schmidt, Bauer, Leistner, Al-Dakhil, Konaté, Boya (Van Dessel, 46e), Hashioka, Koita (Janssens, 79e), Brüls, Bruno, Hayashi (Kagawa, 40e)

Anderlecht:Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Trebel, Amuzu (Sadiki, 71e), Verschaeren, Refaelov (Arnstad, 76e), Stroeykens (Raman, 65e), Silva (Esposito, 81e)

Le direct:

Les stats :