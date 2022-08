Pro League

Samedi, le Standarda été battu en déplacement à Westerlo (4-2). Les Liégeois ont montré de profondes lacunes défensives. Avec un nul, deux défaites et une victoire, le début de saison des Rouches est pour le moins irrégulier.

De son côté, Charlerois’est imposé en déplacement à Seraing (0-1). Les Zèbres ont inscrit l’unique but de la rencontre en fin de match via Tchatchoua. Le Sporting se relance après 2 défaites, tandis que la crise devient alarmante du côté de Seraing qui n’a toujours pas décroché le moindre point.

Durant la soirée, l’ Unions’est imposée face à Courtrai (2-1). Teddy Teuma, auteur d’un grand match a inscrit les deux buts bruxellois. Cette victoire fait du bien pour l’Union, qui restait sur deux défaites par trois buts d’écart face à Malines en championnat et aux Rangers en Europe.

Dimanche, Anderlechts’est facilement imposé contre Saint-Trond en déplacement (0-3). Les Mauves ont été impressionnants et ont engrangé du capital confiance avant le match de jeudi face aux Young Boys Berne en Conference League.

Étranger

90 secondes : c’est le temps qu’il aura fallu à Romelu Lukakupour inscrire un but pour son retour sous le maillot de l’Inter Milan. Son club affrontait Lecce et s’est imposé dans le temps complémentaire 2-1.

Kevin De Bruynea inscrit lui aussi son premier but de la saison. Face à Bournemouth, KDB a régalé en inscrivant un superbe but de l’extérieur du pied et en délivrant une passe décisive. Manchester City s’est imposé 4-0.

Cyclisme

Le Néerlandais Fabio Jakobsen a été couronné champion d’Europe sur route à Munich en s’imposant au sprint dimanche sur l’Odeonsplatz. Vainqueur de la deuxième étape du Tour de France en juillet, Jakobsen a surgi de la roue du Belge Tim Merlier, troisième.

Lotte Kopecky a été sacrée championne d’Europe sur la course à l’élimination des championnats d’Europe de cyclisme sur piste, disputé dans le cadre de la 2e édition des championnats européens de Munich, ce samedi en Allemagne.

Moteurs :

Stoffel Vandoorne est le nouveau champion du monde de Formule E, le championnat de monoplaces électriques. Le Courtraisien de 30 ans au volant d’une Mercedes a été sacré dimanche à Séoul où se déroulait la 16e et dernière course de la saison 2022. Il a terminé 2e de cette ultime course derrière la Venturi du Suisse Edoardo Mortara.

Tennis :

David Goffina rejoint le 2e tour des qualifications du Masters 1000 de Cincinnati, ce samedi aux Etats-Unis. Le Liégeois, 61e mondial et 10e tête de série de ce tableau préliminaire, a facilement écarté le Français Hugo Gaston (ATP 76) 6-1, 6-0 en 45 minutes au 1er tour qualificatif de ce tournoi sur surface dure doté d’un prize-money de 6.280.880 dollars.

