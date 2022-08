Le portier liégeois est au rendez-vous devant Nene après seulement 11 minutes. Il est ensuite lâché par sa défense à deux reprises. La réduction du score des siens vient de ses pieds sur ce long dégagement. Il évite ensuite le 3-1 avant d'être trompé par Laursen.

Dewaele 3

Bien trop loin de Vetokele à deux reprises, cela s'est évidemment payé cash. L'ancien latéral de Courtrai n'a pas été aidé dans sa tâche par Dönnum mais cela res

Dussenne 4

À deux reprises, le capitaine annule le hors-jeu sur les buts campinois. Une après-midi compliquée face à la vélocité de Vetokele. Il ramène tout de même l'espoir en fin de match sur un nouvel assist du jeune Canak.

Laifis 3,5

Tout comme Dussenne, le Chypriote a éprouvé les pires difficultés à conter les offensives des hommes de Jonas De Roeck. À certains moments, il a totalement pris l'eau.

Laursen 3,5

Trop bas sur le mouvement qui est initié sur son flanc pour le 1-0, Laursen a vécu un enfer face à Tuur Dierckx. Un match à oublier au plus vite.

Raskin 6

De la combativité, de l'engagement, comme souvent avec lui. Il trouve, de belle manière, Dragus à la 36e mais ce dernier n'en a rien fait. Même lorsque la cause semblait entendue, Raskin a continué à se battre.

Cimirot 3

Sous pression, il a n'a que trop rarement tenu le coup perdant beaucoup trop de ballons. C'est d'une de ses pertes de balle que vient le second but de Westerlo. Remplacé à l'heure de jeu.

Dönnum 3

Le Norvégien a une nouvelle fois oublié de défendre laissant souvent Dewaele livré à lui-même. Dönnum n'a jamais été consistant. Balle au pied, sa lenteur va tout doucement devenir problématique. Sur le second but, il ne sprint pas pour revenir laissant une nouvelle fois Dewaele seul.

Amallah 4,5

Amallah a tenté, par quelques percées dans l'axe, de faire la différence mais trop souvent, ses équipiers n'étaient pas au diapason. Il a petit à petit perdu le fil de son match. Sa perte de balle amène le 4-2 alors que les siens tentaient de revenir au score. Exclu en fin de match pour une faute de frustration.

Dragus 4

Il croque sa reprise après cinq minutes et oublie de mettre la tête plutôt que le pied après la demi-heure sur une superbe ouverture de Raskin. Il se fait trop facilement éliminer sur son flanc sur la phase qui amène le 1-0/ Comme l'ensemble de l'équipe, le Roumain était dans un mauvais jour.

Emond 3

Totalement inexistant, il n'a jamais été dans le bon timing lorsque ses équipiers tentaient de le joindre. Trop de déchets et de pertes de balle.

Tapsoba 6

En une action, il a apporté tout ce qui a manqué au Standard depuis ce début de saison: de la percussion et de la vitesse. Il a fait parler sa pointe de vitesse et son sens du but sur le long dégagement de Bodart pour ce qui était pratiquement sa première touche de balle.

Bokadi 5

Le Congolais n'était pas prêt à jouer en tant que médian défensif selon Ronny Deila. C'est pourtant à ce poste que Bokadi est monté samedi après-midi tandis que les siens étaient acculés de toutes parts. Il n'a pas été en mesure de remettre le bateau à flot.

Boljevic 4

Une nouvelle montée au jeu à mettre à son actif mais comme les trois précédentes, elles n'ont quasiment rien apporté.

Deila 4

Il reconduisait logiquement le même 11 mais à la pause, alors ques les manquements étaient criants, il n'a pas fait monter Tapsoba et Boljevic, qui s'apprêtaient à monter avant d'être invité par leur coach à patienter. Peu de temps après, Westerlo doublait la mise. On ne saura jamais ce que cela aurait changé si les changements avaient été effectués plus tôt.