Rennes, avec Theate et Doku, partage face à Monaco

Alors qu’il a dominé le début de partie, le Stade Rennais a été heureux de voir un tir de Vanderson, le défenseur de l’ASM, s’écraser sur la transversale de Steve Mandanda (13e). Par contre, les Bretons ont reçu un avantage quand l’arbitre a exclu Youssouf Fofana pour avoir marché sur le tibia de Martin Terrier (16e). Mise à part une frappe de Baptiste Santamaria repoussée par Alexander Nübel (27e), Rennes ne s’est pas montré plus dangereux. Une fois encore, les Bretons l’ont échappé belle lorsqu’Axel Disasi a manqué la transformation d’un penalty (33e)

Malgré son infériorité numérique, l’ASM s’est voulu plus offensif à la reprise. Cela ne l’a pas empêché de subir énormément et d’encaisser un but de Gaëtan Laborde (61e, 0-1). Mais après la pause fraîcheur (70e), Breel Embolo a égalisé pour les Assémistes (72e, 1-1). Le match a alors changé de physionomie avec des allers-retours entre les deux camps et les deux équipes ont raté une grosse occasion. Rennes a gaspillé une belle possibilité par Kamaldeen Sulemana, qui a été isolé par Doku (88e) et les Monégasques ont failli arracher la victoire sur un solide coup de tête d’Ismaîl Jakobs bloqué par Dogan Alemdar, le gardien réserviste (90e+5).

